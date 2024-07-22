https://ria.ru/20240722/ukraina-1961142016.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.07.2024
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Черниговской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T09:44
2024-07-22T09:44
2024-07-22T09:44
специальная военная операция на украине
в мире
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сумская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Черниговской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, воздушная тревога в этих регионах была объявлена одновременно в 9:30 (совпадает с мск). При этом в Харьковской области она звучит уже около десяти часов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240722/msnbc-1961132383.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, россия, киев, сумская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Сумская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской, Черниговской и Сумской областях объявили воздушную тревогу