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На Украине объявили в розыск предполагаемого убийцу Фарион - РИА Новости, 22.07.2024
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01:19 22.07.2024 (обновлено: 06:53 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/ukraina-1961107995.html
На Украине объявили в розыск предполагаемого убийцу Фарион
На Украине объявили в розыск предполагаемого убийцу Фарион - РИА Новости, 22.07.2024
На Украине объявили в розыск предполагаемого убийцу Фарион
Национальная полиция Украины объявила в розыск предполагаемого убийцу скандально известной антироссийскими высказываниями экс-депутата Рады Ирины Фарион,... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T01:19
2024-07-22T06:53
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Национальная полиция Украины объявила в розыск предполагаемого убийцу скандально известной антироссийскими высказываниями экс-депутата Рады Ирины Фарион, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на ведомство. Как сообщило ранее украинское издание "Страна" со ссылкой на местного парламентария Игоря Зинкевича, скандально известная Фарион получила пулевое ранение во Львове, выстрел был нацелен в висок. Позднее украинское агентство УНИАН передавало, что Фарион скончалась в больнице. "Полиция опубликовала ориентировку на вероятного убийцу Ирины Фарион и его видео на месте преступления", - говорится в сообщении. По данным издания, полиция опубликовала фотографии возможного убийцы Фарион. Согласно ориентировке, его возраст - около 20 лет. В ноябре СБУ возбудила против Фарион уголовное дело по четырем статьям, одной из причин стали ее высказывания о русскоязычных военных ВСУ. В частности, она говорила, что не может назвать украинцами тех из них, кто разговаривает по-русски. Позже Фарион уволили из "Львовской политехники", где она работала на кафедре украинского языка. По данным местных СМИ, в феврале Галицкий районный суд Львова отказал Фарион в восстановлении в должности и она подала апелляцию. В мае она выиграла апелляцию, ее восстановили в прежней университетской должности, сообщал телеканал "Общественное".
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в мире, львов, украина, ирина фарион, служба безопасности украины, вооруженные силы украины
В мире, Львов, Украина, Ирина Фарион, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины
На Украине объявили в розыск предполагаемого убийцу Фарион

Полиция Украины опубликовала ориентировку на вероятного убийцу Фарион

© СоцсетиЭкс-депутат Рады Ирина Фарион получила ранение во Львове
Экс-депутат Рады Ирина Фарион получила ранение во Львове - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© Соцсети
Экс-депутат Рады Ирина Фарион получила ранение во Львове. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Национальная полиция Украины объявила в розыск предполагаемого убийцу скандально известной антироссийскими высказываниями экс-депутата Рады Ирины Фарион, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на ведомство.
Как сообщило ранее украинское издание "Страна" со ссылкой на местного парламентария Игоря Зинкевича, скандально известная Фарион получила пулевое ранение во Львове, выстрел был нацелен в висок. Позднее украинское агентство УНИАН передавало, что Фарион скончалась в больнице.
© Фото : Национальная полиция УкраиныПодозреваемый в убийстве Ирины Фарион
Подозреваемый в убийстве Ирины Фарион - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© Фото : Национальная полиция Украины
Подозреваемый в убийстве Ирины Фарион
"Полиция опубликовала ориентировку на вероятного убийцу Ирины Фарион и его видео на месте преступления", - говорится в сообщении.
По данным издания, полиция опубликовала фотографии возможного убийцы Фарион. Согласно ориентировке, его возраст - около 20 лет.
В ноябре СБУ возбудила против Фарион уголовное дело по четырем статьям, одной из причин стали ее высказывания о русскоязычных военных ВСУ. В частности, она говорила, что не может назвать украинцами тех из них, кто разговаривает по-русски. Позже Фарион уволили из "Львовской политехники", где она работала на кафедре украинского языка. По данным местных СМИ, в феврале Галицкий районный суд Львова отказал Фарион в восстановлении в должности и она подала апелляцию. В мае она выиграла апелляцию, ее восстановили в прежней университетской должности, сообщал телеканал "Общественное".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
"За мову Москва стреляет в висок". Убийство Фарион оперативно раскрыто
Вчера, 08:00
 
В миреЛьвовУкраинаИрина ФарионСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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