На Украине объявили в розыск предполагаемого убийцу Фарион
Полиция Украины опубликовала ориентировку на вероятного убийцу Фарион
© СоцсетиЭкс-депутат Рады Ирина Фарион получила ранение во Львове
© Соцсети
Экс-депутат Рады Ирина Фарион получила ранение во Львове. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Национальная полиция Украины объявила в розыск предполагаемого убийцу скандально известной антироссийскими высказываниями экс-депутата Рады Ирины Фарион, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на ведомство.
Как сообщило ранее украинское издание "Страна" со ссылкой на местного парламентария Игоря Зинкевича, скандально известная Фарион получила пулевое ранение во Львове, выстрел был нацелен в висок. Позднее украинское агентство УНИАН передавало, что Фарион скончалась в больнице.
© Фото : Национальная полиция УкраиныПодозреваемый в убийстве Ирины Фарион
© Фото : Национальная полиция Украины
Подозреваемый в убийстве Ирины Фарион
"Полиция опубликовала ориентировку на вероятного убийцу Ирины Фарион и его видео на месте преступления", - говорится в сообщении.
По данным издания, полиция опубликовала фотографии возможного убийцы Фарион. Согласно ориентировке, его возраст - около 20 лет.
В ноябре СБУ возбудила против Фарион уголовное дело по четырем статьям, одной из причин стали ее высказывания о русскоязычных военных ВСУ. В частности, она говорила, что не может назвать украинцами тех из них, кто разговаривает по-русски. Позже Фарион уволили из "Львовской политехники", где она работала на кафедре украинского языка. По данным местных СМИ, в феврале Галицкий районный суд Львова отказал Фарион в восстановлении в должности и она подала апелляцию. В мае она выиграла апелляцию, ее восстановили в прежней университетской должности, сообщал телеканал "Общественное".