https://ria.ru/20240722/udar-1961209440.html

Удар ВС России сорвал ротацию ВСУ в Харьковской области, заявили в подполье

Удар ВС России сорвал ротацию ВСУ в Харьковской области, заявили в подполье - РИА Новости, 22.07.2024

Удар ВС России сорвал ротацию ВСУ в Харьковской области, заявили в подполье

Российские военные пресекли ротацию боевиков ВСУ в сторону Волчанска, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T13:37

2024-07-22T13:37

2024-07-22T14:07

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ДОНЕЦК, 22 июл — РИА Новости. Российские военные пресекли ротацию боевиков ВСУ в сторону Волчанска, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Ударом ракеты (по Харькову. — Прим. ред.) отменили ротацию бандеровцев в сторону Волчанска. По сообщению нашей агентуры, на вокзале шла погрузка техники, боекомплекта и личного состава как раз во время прилета", — заявил он.Подпольщик отметил, что по данным представителей сопротивления в Харькове, удар пришелся по железнодорожной ветке от Южного вокзала до Новоселовки, после чего произошла детонация. На место взрыва направилось много карет скорой помощи.Он уточнил, что удар нанесли ночью.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом, как не раз отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, армия никогда не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240722/plan-1961046448.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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волчанск, харьков, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире, сергей лебедев