Удар ВС России сорвал ротацию ВСУ в Харьковской области, заявили в подполье
Удар ВС России по вокзалу с техникой и военными пресек ротацию ВСУ к Волчанску
© Минобороны РоссииИстребитель-бомбардировщик Су-34 Воздушно-космических сил России, нанесший удар по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Запад"
© Минобороны России
Истребитель-бомбардировщик Су-34 Воздушно-космических сил России, нанесший удар по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Запад". Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 июл — РИА Новости. Российские военные пресекли ротацию боевиков ВСУ в сторону Волчанска, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
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"Ударом ракеты (по Харькову. — Прим. ред.) отменили ротацию бандеровцев в сторону Волчанска. По сообщению нашей агентуры, на вокзале шла погрузка техники, боекомплекта и личного состава как раз во время прилета", — заявил он.
Подпольщик отметил, что по данным представителей сопротивления в Харькове, удар пришелся по железнодорожной ветке от Южного вокзала до Новоселовки, после чего произошла детонация.
На место взрыва направилось много карет скорой помощи.
Он уточнил, что удар нанесли ночью.
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В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом, как не раз отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, армия никогда не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.