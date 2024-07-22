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Удар ВС России сорвал ротацию ВСУ в Харьковской области, заявили в подполье - РИА Новости, 22.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:37 22.07.2024 (обновлено: 14:07 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/udar-1961209440.html
Удар ВС России сорвал ротацию ВСУ в Харьковской области, заявили в подполье
Удар ВС России сорвал ротацию ВСУ в Харьковской области, заявили в подполье - РИА Новости, 22.07.2024
Удар ВС России сорвал ротацию ВСУ в Харьковской области, заявили в подполье
Российские военные пресекли ротацию боевиков ВСУ в сторону Волчанска, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T13:37
2024-07-22T14:07
специальная военная операция на украине
волчанск
харьков
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
в мире
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 22 июл — РИА Новости. Российские военные пресекли ротацию боевиков ВСУ в сторону Волчанска, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.&quot;Ударом ракеты (по Харькову. — Прим. ред.) отменили ротацию бандеровцев в сторону Волчанска. По сообщению нашей агентуры, на вокзале шла погрузка техники, боекомплекта и личного состава как раз во время прилета&quot;, — заявил он.Подпольщик отметил, что по данным представителей сопротивления в Харькове, удар пришелся по железнодорожной ветке от Южного вокзала до Новоселовки, после чего произошла детонация. На место взрыва направилось много карет скорой помощи.Он уточнил, что удар нанесли ночью.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом, как не раз отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, армия никогда не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240722/plan-1961046448.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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волчанск, харьков, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Волчанск, Харьков, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, В мире, Сергей Лебедев
Удар ВС России сорвал ротацию ВСУ в Харьковской области, заявили в подполье

Удар ВС России по вокзалу с техникой и военными пресек ротацию ВСУ к Волчанску

© Минобороны РоссииИстребитель-бомбардировщик Су-34 Воздушно-космических сил России, нанесший удар по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Запад"
Истребитель-бомбардировщик Су-34 Воздушно-космических сил России, нанесший удар по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© Минобороны России
Истребитель-бомбардировщик Су-34 Воздушно-космических сил России, нанесший удар по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Запад". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 июл — РИА Новости. Российские военные пресекли ротацию боевиков ВСУ в сторону Волчанска, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«

"Ударом ракеты (по Харькову. — Прим. ред.) отменили ротацию бандеровцев в сторону Волчанска. По сообщению нашей агентуры, на вокзале шла погрузка техники, боекомплекта и личного состава как раз во время прилета", — заявил он.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
Трампу придумали мирный план — он больше похож на войну
08:00
Подпольщик отметил, что по данным представителей сопротивления в Харькове, удар пришелся по железнодорожной ветке от Южного вокзала до Новоселовки, после чего произошла детонация.
На место взрыва направилось много карет скорой помощи.
Он уточнил, что удар нанесли ночью.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом, как не раз отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, армия никогда не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Верховная рада Украины - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
В Раде признали успехи российской армии на фронте
12:42
 
Специальная военная операция на УкраинеВолчанскХарьковВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВ миреСергей Лебедев
 
 
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