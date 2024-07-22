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В Каспийском море начались учения с участием России и Ирана - РИА Новости, 22.07.2024
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10:58 22.07.2024 (обновлено: 11:13 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/ucheniya-1961159449.html
В Каспийском море начались учения с участием России и Ирана
В Каспийском море начались учения с участием России и Ирана - РИА Новости, 22.07.2024
В Каспийском море начались учения с участием России и Ирана
Учения по проведению спасательных работ и обеспечению безопасности на море начались в акватории Каспийского моря при участии российских и иранских кораблей,... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T10:58
2024-07-22T11:13
иран
каспийское море
россия
безопасность
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ТЕГЕРАН, 22 июл – РИА Новости. Учения по проведению спасательных работ и обеспечению безопасности на море начались в акватории Каспийского моря при участии российских и иранских кораблей, сообщил официальный представитель учений капитан Аббас Хасани агентству Mehr."Эти учения проходят в Каспийском море впервые, по инициативе Ирана. С этой целью вчера российское судно (СБ-45 - ред.) вошло в территориальные воды Ирана, и состоялось координационное заседание. Сегодня проходит водный... этап учений", - приводит слова Хасани. Как утверждает Mehr, подразделения участников будут тренировать на учениях навыки тушения пожара, оказания спасательных работ и транспортировки пострадавших вертолетом, а также стрельбу по воздушным и морским целям. По информации другого иранского агентства ISNA, в учениях примут участие морские и летные подразделения сил ВМФ Ирана, в том числе ракетные катеры "Пейкан", "Джоушан", "Дерафш" и "Сепар", два вертолета Agusta-Bell AB212, морское подразделение Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) "Шахид Басир" и корабли морского командования сил правопорядка страны. Учения будут проходить под контролем представителей стран, имеющих выход к Каспийскому морю, добавляется в сообщении.
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иран, каспийское море, россия, безопасность
Иран, Каспийское море, Россия, Безопасность
В Каспийском море начались учения с участием России и Ирана

Военно-морские учения с участием России и Ирана начались в Каспийском море

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСпасательное буксирное судно "СБ-45" во время учений
Спасательное буксирное судно СБ-45 во время учений - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Спасательное буксирное судно "СБ-45" во время учений. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 22 июл – РИА Новости. Учения по проведению спасательных работ и обеспечению безопасности на море начались в акватории Каспийского моря при участии российских и иранских кораблей, сообщил официальный представитель учений капитан Аббас Хасани агентству Mehr.
«
"Эти учения проходят в Каспийском море впервые, по инициативе Ирана. С этой целью вчера российское судно (СБ-45 - ред.) вошло в территориальные воды Ирана, и состоялось координационное заседание. Сегодня проходит водный... этап учений", - приводит слова Хасани.
Как утверждает Mehr, подразделения участников будут тренировать на учениях навыки тушения пожара, оказания спасательных работ и транспортировки пострадавших вертолетом, а также стрельбу по воздушным и морским целям.
По информации другого иранского агентства ISNA, в учениях примут участие морские и летные подразделения сил ВМФ Ирана, в том числе ракетные катеры "Пейкан", "Джоушан", "Дерафш" и "Сепар", два вертолета Agusta-Bell AB212, морское подразделение Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) "Шахид Басир" и корабли морского командования сил правопорядка страны. Учения будут проходить под контролем представителей стран, имеющих выход к Каспийскому морю, добавляется в сообщении.
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ИранКаспийское мореРоссияБезопасность
 
 
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