https://ria.ru/20240722/ucheniya-1961159449.html

В Каспийском море начались учения с участием России и Ирана

В Каспийском море начались учения с участием России и Ирана - РИА Новости, 22.07.2024

В Каспийском море начались учения с участием России и Ирана

Учения по проведению спасательных работ и обеспечению безопасности на море начались в акватории Каспийского моря при участии российских и иранских кораблей,... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T10:58

2024-07-22T10:58

2024-07-22T11:13

иран

каспийское море

россия

безопасность

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ТЕГЕРАН, 22 июл – РИА Новости. Учения по проведению спасательных работ и обеспечению безопасности на море начались в акватории Каспийского моря при участии российских и иранских кораблей, сообщил официальный представитель учений капитан Аббас Хасани агентству Mehr."Эти учения проходят в Каспийском море впервые, по инициативе Ирана. С этой целью вчера российское судно (СБ-45 - ред.) вошло в территориальные воды Ирана, и состоялось координационное заседание. Сегодня проходит водный... этап учений", - приводит слова Хасани. Как утверждает Mehr, подразделения участников будут тренировать на учениях навыки тушения пожара, оказания спасательных работ и транспортировки пострадавших вертолетом, а также стрельбу по воздушным и морским целям. По информации другого иранского агентства ISNA, в учениях примут участие морские и летные подразделения сил ВМФ Ирана, в том числе ракетные катеры "Пейкан", "Джоушан", "Дерафш" и "Сепар", два вертолета Agusta-Bell AB212, морское подразделение Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) "Шахид Басир" и корабли морского командования сил правопорядка страны. Учения будут проходить под контролем представителей стран, имеющих выход к Каспийскому морю, добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20240717/lavrov-1960144943.html

иран

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иран, каспийское море, россия, безопасность