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В Армавире проверят действия следователя по делу об убийстве бойца СВО - РИА Новости, 22.07.2024
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16:17 22.07.2024 (обновлено: 16:44 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/ubiystvo-1961258454.html
В Армавире проверят действия следователя по делу об убийстве бойца СВО
В Армавире проверят действия следователя по делу об убийстве бойца СВО - РИА Новости, 22.07.2024
В Армавире проверят действия следователя по делу об убийстве бойца СВО
Полиция проверяет сотрудника, который, предположительно, не предпринял мер к розыску и задержанию подозреваемого в убийстве участника спецоперации в Армавире,... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T16:17
2024-07-22T16:44
происшествия
армавир
россия
краснодарский край
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОДАР, 22 июл – РИА Новости. Полиция проверяет сотрудника, который, предположительно, не предпринял мер к розыску и задержанию подозреваемого в убийстве участника спецоперации в Армавире, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по Краснодарскому краю. Региональное управление СК РФ сообщало, что в ночь на 14 июля около кафе, расположенного на улице Ленина в Армавире, в ходе конфликта местный житель ударил участника спецоперации ножом в область живота. Потерпевший скончался в больнице. Было заведено уголовное дело об убийстве. В минувшую пятницу подозреваемого задержали за пределами края. "Оперативниками собственной безопасности регионального главка проводится проверка по факту возможной причастности сотрудника к противоправному деянию. Предварительно установлено, что сотрудник СО ОМВД России по городу Армавиру не предпринял должных мер к розыску и задержанию подозреваемого в особо тяжком преступлении", - сообщили в полиции. Уточняется, что если вина сотрудника подтвердится, то он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководители - привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
https://ria.ru/20240720/dagestan-1960943231.html
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происшествия, армавир, россия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Армавир, Россия, Краснодарский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Армавире проверят действия следователя по делу об убийстве бойца СВО

Полиция проверит следователя, давшего уйти подозреваемому в убийстве бойца СВО

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 22 июл – РИА Новости. Полиция проверяет сотрудника, который, предположительно, не предпринял мер к розыску и задержанию подозреваемого в убийстве участника спецоперации в Армавире, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по Краснодарскому краю.
Региональное управление СК РФ сообщало, что в ночь на 14 июля около кафе, расположенного на улице Ленина в Армавире, в ходе конфликта местный житель ударил участника спецоперации ножом в область живота. Потерпевший скончался в больнице. Было заведено уголовное дело об убийстве. В минувшую пятницу подозреваемого задержали за пределами края.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
В Дагестане опровергли сообщения об убийстве участника СВО радикалами
20 июля, 17:36
«
"Оперативниками собственной безопасности регионального главка проводится проверка по факту возможной причастности сотрудника к противоправному деянию. Предварительно установлено, что сотрудник СО ОМВД России по городу Армавиру не предпринял должных мер к розыску и задержанию подозреваемого в особо тяжком преступлении", - сообщили в полиции.
Уточняется, что если вина сотрудника подтвердится, то он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководители - привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
Мужчина, задержанный по обвинению в убийстве участника СВО в городе Армавире в СУ СКР по Краснодарскому краю - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
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19 июля, 22:20
 
ПроисшествияАрмавирРоссияКраснодарский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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