https://ria.ru/20240722/ubiystvo-1961258454.html

В Армавире проверят действия следователя по делу об убийстве бойца СВО

В Армавире проверят действия следователя по делу об убийстве бойца СВО - РИА Новости, 22.07.2024

В Армавире проверят действия следователя по делу об убийстве бойца СВО

Полиция проверяет сотрудника, который, предположительно, не предпринял мер к розыску и задержанию подозреваемого в убийстве участника спецоперации в Армавире,... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T16:17

2024-07-22T16:17

2024-07-22T16:44

происшествия

армавир

россия

краснодарский край

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОДАР, 22 июл – РИА Новости. Полиция проверяет сотрудника, который, предположительно, не предпринял мер к розыску и задержанию подозреваемого в убийстве участника спецоперации в Армавире, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по Краснодарскому краю. Региональное управление СК РФ сообщало, что в ночь на 14 июля около кафе, расположенного на улице Ленина в Армавире, в ходе конфликта местный житель ударил участника спецоперации ножом в область живота. Потерпевший скончался в больнице. Было заведено уголовное дело об убийстве. В минувшую пятницу подозреваемого задержали за пределами края. "Оперативниками собственной безопасности регионального главка проводится проверка по факту возможной причастности сотрудника к противоправному деянию. Предварительно установлено, что сотрудник СО ОМВД России по городу Армавиру не предпринял должных мер к розыску и задержанию подозреваемого в особо тяжком преступлении", - сообщили в полиции. Уточняется, что если вина сотрудника подтвердится, то он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководители - привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

https://ria.ru/20240720/dagestan-1960943231.html

https://ria.ru/20240719/zaderzhanie-1960848268.html

армавир

россия

краснодарский край

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происшествия, армавир, россия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)