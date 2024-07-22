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Найденные в горах Северной Осетии туристы решили продолжить маршрут - РИА Новости, 22.07.2024
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22:16 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/turisty-1961336782.html
Найденные в горах Северной Осетии туристы решили продолжить маршрут
Найденные в горах Северной Осетии туристы решили продолжить маршрут - РИА Новости, 22.07.2024
Найденные в горах Северной Осетии туристы решили продолжить маршрут
Спасатели дошли до группы туристов из Подмосковья, заблудившейся в горах Северной Осетии, пополнили их запасы воды, и туристы решили продолжить маршрут,... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T22:16
2024-07-22T22:16
россия
московская область (подмосковье)
алагирский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НАЛЬЧИК, 22 июл – РИА Новости. Спасатели дошли до группы туристов из Подмосковья, заблудившейся в горах Северной Осетии, пополнили их запасы воды, и туристы решили продолжить маршрут, сообщило главное управление МЧС РФ по региону. "Спасатели дошли до места дислокации туротряда, запросившего помощь, пополнили запасы питьевой воды группы. Руководителем группы было принято решение продолжить движение по запланированному маршруту", - говорится в сообщении.Ранее управление сообщало, что в Алагирском районе заблудилась туристическая группа из подмосковного города Долгопрудный. В группе 12 человек, включая 10 детей в возрасте от 14 до 17 лет. Тургруппа была зарегистрирована в МЧС России и вышла на маршрут 20 июля. Выдвинувшиеся ей на помощь спасатели установили, что туристы находится в районе перевала Ход и чувствуют себя хорошо.
https://ria.ru/20240504/elbrus-1943890583.html
россия
московская область (подмосковье)
алагирский район
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россия, московская область (подмосковье), алагирский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Московская область (Подмосковье), Алагирский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Найденные в горах Северной Осетии туристы решили продолжить маршрут

Найденные в горах Северной Осетии туристы из Подмосковья решили продолжить поход

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанк Северная Осетия
 Северная Осетия - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Северная Осетия. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 22 июл – РИА Новости. Спасатели дошли до группы туристов из Подмосковья, заблудившейся в горах Северной Осетии, пополнили их запасы воды, и туристы решили продолжить маршрут, сообщило главное управление МЧС РФ по региону.
«
"Спасатели дошли до места дислокации туротряда, запросившего помощь, пополнили запасы питьевой воды группы. Руководителем группы было принято решение продолжить движение по запланированному маршруту", - говорится в сообщении.
Ранее управление сообщало, что в Алагирском районе заблудилась туристическая группа из подмосковного города Долгопрудный. В группе 12 человек, включая 10 детей в возрасте от 14 до 17 лет. Тургруппа была зарегистрирована в МЧС России и вышла на маршрут 20 июля. Выдвинувшиеся ей на помощь спасатели установили, что туристы находится в районе перевала Ход и чувствуют себя хорошо.
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РоссияМосковская область (Подмосковье)Алагирский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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