https://ria.ru/20240722/turisty-1961312966.html

В горах Северной Осетии заблудилась группа из 12 туристов

В горах Северной Осетии заблудилась группа из 12 туристов - РИА Новости, 22.07.2024

В горах Северной Осетии заблудилась группа из 12 туристов

Группа из 12 туристов, среди которых десять детей, заблудилась в горах Северной Осетии, сообщило ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T19:20

2024-07-22T19:20

2024-07-22T20:16

долгопрудный

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

республика северная осетия - алания

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752297247_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_38376976a40b8d4976af670472cf8b87.jpg

НАЛЬЧИК, 22 июл — РИА Новости. Группа из 12 туристов, среди которых десять детей, заблудилась в горах Северной Осетии, сообщило ГУ МЧС по региону."В Алагирском районе заблудилась туристическая группа из города Долгопрудный из 12 человек, среди которых десять детей в возрасте от 14 до 17 лет. Тургруппа была зарегистрирована в МЧС России и вышла на маршрут 20 июля", — говорится в заявлении.На помощь туристам выдвинулись две группы спасателей Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС в количестве восьми человек.

https://ria.ru/20240722/kuban-1961302034.html

долгопрудный

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

долгопрудный, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, республика северная осетия - алания