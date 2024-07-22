https://ria.ru/20240722/turisty-1961312966.html
В горах Северной Осетии заблудилась группа из 12 туристов
В горах Северной Осетии заблудилась группа из 12 туристов - РИА Новости, 22.07.2024
В горах Северной Осетии заблудилась группа из 12 туристов
Группа из 12 туристов, среди которых десять детей, заблудилась в горах Северной Осетии, сообщило ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T19:20
2024-07-22T19:20
2024-07-22T20:16
долгопрудный
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
республика северная осетия - алания
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НАЛЬЧИК, 22 июл — РИА Новости. Группа из 12 туристов, среди которых десять детей, заблудилась в горах Северной Осетии, сообщило ГУ МЧС по региону."В Алагирском районе заблудилась туристическая группа из города Долгопрудный из 12 человек, среди которых десять детей в возрасте от 14 до 17 лет. Тургруппа была зарегистрирована в МЧС России и вышла на маршрут 20 июля", — говорится в заявлении.На помощь туристам выдвинулись две группы спасателей Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС в количестве восьми человек.
https://ria.ru/20240722/kuban-1961302034.html
долгопрудный
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долгопрудный, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, республика северная осетия - алания
Долгопрудный, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Республика Северная Осетия - Алания
В горах Северной Осетии заблудилась группа из 12 туристов
МЧС: в горах Северной Осетии потерялись 12 туристов, из них 10 — дети