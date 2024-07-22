https://ria.ru/20240722/tsfo-1961229881.html
Калужская потребкооперация лидирует в ЦФО по объемам закупок
Калужская потребкооперация лидирует в ЦФО по объемам закупок - РИА Новости, 22.07.2024
Калужская потребкооперация лидирует в ЦФО по объемам закупок
Калужская потребкооперация занимает третье место по объемам закупок в России и лидирует в Центральном федеральном округе, сообщает правительство региона. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T14:48
2024-07-22T14:48
2024-07-22T14:48
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КАЛУГА, 22 июл – РИА Новости. Калужская потребкооперация занимает третье место по объемам закупок в России и лидирует в Центральном федеральном округе, сообщает правительство региона. В понедельник на заседании правительства Калужской области региональный министр сельского хозяйства Александр Ефремов доложил о развитии потребкооперации в регионе. По данным Ефремова, в состав потребкооперации входит 31 организация, их специалисты работают в 22 муниципальных районах. Потребительские общества обслуживают стационарной и разъездной торговлей более 900 населенных пунктов численностью населения 160 тысяч человек. В системе работают свыше 270 стационарных магазинов, 20 предприятий общепита и 25 автомагазинов. "По информации Александра Ефремова, по объему закупок сельхозпродукции Калужская потребкооперация занимает третье место в России и лидирует в Центральном федеральном округе", - говорится в сообщении. Закупаемое сырье перерабатывает 41 цех в регионе. Эта продукция востребована населением и на предприятиях общественного питания, подчеркнул региональный министр. Ефремов напомнил, что Калужская область одной из первых в стране приняла программу по развитию потребительской кооперации. Всего с 2008 года на эти цели было направлено более 160 миллионов рублей бюджетных средств. По данным областного правительства, господдержка осуществляется в рамках программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области" на 2024-2030 годы. На мероприятия по программе власти выделили более 25 миллионов рублей. Губернатор Калужской области Владислав Шапша отметил, что в 2024 году калужская потребительская кооперация празднует 80-летие со дня основания. "Это хороший повод вспомнить о важности кооперативного движения для развития сельских территорий. Мы должны наметить дальнейшие шаги по развитию этого направления", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20240614/vstrecha-1952995999.html
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калужская область, россия, владислав шапша
Калужская область, Калужская область, Россия, Владислав Шапша
Калужская потребкооперация лидирует в ЦФО по объемам закупок
Калужская потребкооперация занимает третье место по объемам закупок в России
КАЛУГА, 22 июл – РИА Новости. Калужская потребкооперация занимает третье место по объемам закупок в России и лидирует в Центральном федеральном округе, сообщает правительство региона.
В понедельник на заседании правительства Калужской области
региональный министр сельского хозяйства Александр Ефремов доложил о развитии потребкооперации в регионе.
По данным Ефремова, в состав потребкооперации входит 31 организация, их специалисты работают в 22 муниципальных районах. Потребительские общества обслуживают стационарной и разъездной торговлей более 900 населенных пунктов численностью населения 160 тысяч человек. В системе работают свыше 270 стационарных магазинов, 20 предприятий общепита и 25 автомагазинов.
«
"По информации Александра Ефремова, по объему закупок сельхозпродукции Калужская потребкооперация занимает третье место в России и лидирует в Центральном федеральном округе", - говорится в сообщении.
Закупаемое сырье перерабатывает 41 цех в регионе. Эта продукция востребована населением и на предприятиях общественного питания, подчеркнул региональный министр. Ефремов напомнил, что Калужская область одной из первых в стране приняла программу по развитию потребительской кооперации. Всего с 2008 года на эти цели было направлено более 160 миллионов рублей бюджетных средств.
По данным областного правительства, господдержка осуществляется в рамках программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области" на 2024-2030 годы. На мероприятия по программе власти выделили более 25 миллионов рублей.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша
отметил, что в 2024 году калужская потребительская кооперация празднует 80-летие со дня основания.
"Это хороший повод вспомнить о важности кооперативного движения для развития сельских территорий. Мы должны наметить дальнейшие шаги по развитию этого направления", - подчеркнул он.