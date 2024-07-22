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Калужская потребкооперация лидирует в ЦФО по объемам закупок

Калужская потребкооперация лидирует в ЦФО по объемам закупок - РИА Новости, 22.07.2024

Калужская потребкооперация лидирует в ЦФО по объемам закупок

Калужская потребкооперация занимает третье место по объемам закупок в России и лидирует в Центральном федеральном округе, сообщает правительство региона. РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T14:48

2024-07-22T14:48

2024-07-22T14:48

калужская область

калужская область

россия

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КАЛУГА, 22 июл – РИА Новости. Калужская потребкооперация занимает третье место по объемам закупок в России и лидирует в Центральном федеральном округе, сообщает правительство региона. В понедельник на заседании правительства Калужской области региональный министр сельского хозяйства Александр Ефремов доложил о развитии потребкооперации в регионе. По данным Ефремова, в состав потребкооперации входит 31 организация, их специалисты работают в 22 муниципальных районах. Потребительские общества обслуживают стационарной и разъездной торговлей более 900 населенных пунктов численностью населения 160 тысяч человек. В системе работают свыше 270 стационарных магазинов, 20 предприятий общепита и 25 автомагазинов. "По информации Александра Ефремова, по объему закупок сельхозпродукции Калужская потребкооперация занимает третье место в России и лидирует в Центральном федеральном округе", - говорится в сообщении. Закупаемое сырье перерабатывает 41 цех в регионе. Эта продукция востребована населением и на предприятиях общественного питания, подчеркнул региональный министр. Ефремов напомнил, что Калужская область одной из первых в стране приняла программу по развитию потребительской кооперации. Всего с 2008 года на эти цели было направлено более 160 миллионов рублей бюджетных средств. По данным областного правительства, господдержка осуществляется в рамках программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области" на 2024-2030 годы. На мероприятия по программе власти выделили более 25 миллионов рублей. Губернатор Калужской области Владислав Шапша отметил, что в 2024 году калужская потребительская кооперация празднует 80-летие со дня основания. "Это хороший повод вспомнить о важности кооперативного движения для развития сельских территорий. Мы должны наметить дальнейшие шаги по развитию этого направления", - подчеркнул он.

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Алёна Пава

калужская область, россия, владислав шапша