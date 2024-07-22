https://ria.ru/20240722/tramp-1961316614.html

Бывший американский чиновник не исключил новых попыток покушения на Трампа

Бывший американский чиновник не исключил новых попыток покушения на Трампа - РИА Новости, 22.07.2024

Бывший американский чиновник не исключил новых попыток покушения на Трампа

Существует вероятность новых покушений на бывшего президента США Дональда Трамп из-за его высказываний, в том числе касающихся отношений с Россией, заявил РИА... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T19:39

2024-07-22T19:39

2024-07-22T19:39

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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Существует вероятность новых покушений на бывшего президента США Дональда Трамп из-за его высказываний, в том числе касающихся отношений с Россией, заявил РИА Новости бывший помощник министра финансов в администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс. "Я ожидаю, что будут еще покушения на жизнь Трампа", - заявил Робертс. Он отметил, что Трамп представляет угрозу для так называемого "глубинного государства", то есть якобы теневой правящей элиты США. "Когда он заявил, что намерен нормализовать отношения с Россией (в 2016 году - ред.), Трамп поставил под угрозу бюджет и мощь военно-силового комплекса, которому Россия нужна как враг. Директор ЦРУ (на тот момент – ред.) Джон Бреннан объявил Трампа "предателем Америки". Это заставило правящий истеблишмент работать против Трампа", - отметил Робертс. Как утверждает бывший чиновник, поскольку уголовные дела против Трампа не сработали и скорее усилили поддержку Трампа среди населения, теневой истеблишмент решил избавиться от Трампа посредством покушения. Однако и попытка покушения теперь увеличила симпатии населения к республиканскому кандидату, добавил он. Опрос телеканала ABC и компании Ipsos 21 июля показал, что рейтинг Трампа вырос до 40% с момента попытки покушения, что стало рекордным показателем с 2020 года. На предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании 13 июля произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Сообщалось, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы секретной службы по обеспечению охраны Дональда Трампа во время его предвыборного митинга. ФБР расследует инцидент как "попытку покушения и возможный внутренний терроризм". По информации ФБР, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс. В понедельник глава секретной службы США Кимберли Читл признала, что попытка покушения на Трампа стала самым большим провалом в истории ведомства.

https://ria.ru/20240722/kongress-1961305470.html

https://ria.ru/20240722/tramp-1961290669.html

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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, пол крейг робертс, покушение на дональда трампа, выборы президента сша — 2024