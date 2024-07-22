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Бывший американский чиновник не исключил новых попыток покушения на Трампа - РИА Новости, 22.07.2024
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19:39 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/tramp-1961316614.html
Бывший американский чиновник не исключил новых попыток покушения на Трампа
Бывший американский чиновник не исключил новых попыток покушения на Трампа - РИА Новости, 22.07.2024
Бывший американский чиновник не исключил новых попыток покушения на Трампа
Существует вероятность новых покушений на бывшего президента США Дональда Трамп из-за его высказываний, в том числе касающихся отношений с Россией, заявил РИА... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T19:39
2024-07-22T19:39
в мире
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пенсильвания
дональд трамп
пол крейг робертс
покушение на дональда трампа
выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Существует вероятность новых покушений на бывшего президента США Дональда Трамп из-за его высказываний, в том числе касающихся отношений с Россией, заявил РИА Новости бывший помощник министра финансов в администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс. "Я ожидаю, что будут еще покушения на жизнь Трампа", - заявил Робертс. Он отметил, что Трамп представляет угрозу для так называемого "глубинного государства", то есть якобы теневой правящей элиты США. "Когда он заявил, что намерен нормализовать отношения с Россией (в 2016 году - ред.), Трамп поставил под угрозу бюджет и мощь военно-силового комплекса, которому Россия нужна как враг. Директор ЦРУ (на тот момент – ред.) Джон Бреннан объявил Трампа "предателем Америки". Это заставило правящий истеблишмент работать против Трампа", - отметил Робертс. Как утверждает бывший чиновник, поскольку уголовные дела против Трампа не сработали и скорее усилили поддержку Трампа среди населения, теневой истеблишмент решил избавиться от Трампа посредством покушения. Однако и попытка покушения теперь увеличила симпатии населения к республиканскому кандидату, добавил он. Опрос телеканала ABC и компании Ipsos 21 июля показал, что рейтинг Трампа вырос до 40% с момента попытки покушения, что стало рекордным показателем с 2020 года. На предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании 13 июля произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Сообщалось, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы секретной службы по обеспечению охраны Дональда Трампа во время его предвыборного митинга. ФБР расследует инцидент как "попытку покушения и возможный внутренний терроризм". По информации ФБР, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс. В понедельник глава секретной службы США Кимберли Читл признала, что попытка покушения на Трампа стала самым большим провалом в истории ведомства.
https://ria.ru/20240722/kongress-1961305470.html
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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, пол крейг робертс, покушение на дональда трампа, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Пенсильвания, Дональд Трамп, Пол Крейг Робертс, Покушение на Дональда Трампа, Выборы президента США — 2024
Бывший американский чиновник не исключил новых попыток покушения на Трампа

Экс-помощник Рейгана Робертс: есть вероятность новых покушений на Трампа

© AP Photo / Evan VucciКандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге
Кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Существует вероятность новых покушений на бывшего президента США Дональда Трамп из-за его высказываний, в том числе касающихся отношений с Россией, заявил РИА Новости бывший помощник министра финансов в администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.
"Я ожидаю, что будут еще покушения на жизнь Трампа", - заявил Робертс.
Глава Секретной службы США Кимберли Читл - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
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Вчера, 18:31
Он отметил, что Трамп представляет угрозу для так называемого "глубинного государства", то есть якобы теневой правящей элиты США.
"Когда он заявил, что намерен нормализовать отношения с Россией (в 2016 году - ред.), Трамп поставил под угрозу бюджет и мощь военно-силового комплекса, которому Россия нужна как враг. Директор ЦРУ (на тот момент – ред.) Джон Бреннан объявил Трампа "предателем Америки". Это заставило правящий истеблишмент работать против Трампа", - отметил Робертс.
Как утверждает бывший чиновник, поскольку уголовные дела против Трампа не сработали и скорее усилили поддержку Трампа среди населения, теневой истеблишмент решил избавиться от Трампа посредством покушения. Однако и попытка покушения теперь увеличила симпатии населения к республиканскому кандидату, добавил он.
Опрос телеканала ABC и компании Ipsos 21 июля показал, что рейтинг Трампа вырос до 40% с момента попытки покушения, что стало рекордным показателем с 2020 года.
Агенты Секретной службы США на предвыборном митинге кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
Секретная служба знала о подозрительном человеке перед стрельбой в Трампа
Вчера, 17:49
На предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании 13 июля произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Сообщалось, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.
Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы секретной службы по обеспечению охраны Дональда Трампа во время его предвыборного митинга. ФБР расследует инцидент как "попытку покушения и возможный внутренний терроризм". По информации ФБР, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс.
В понедельник глава секретной службы США Кимберли Читл признала, что попытка покушения на Трампа стала самым большим провалом в истории ведомства.
Кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
Секретная служба США признала провал из-за покушения на Трампа
Вчера, 17:25
 
В миреСШАПенсильванияДональд ТрампПол Крейг РобертсПокушение на Дональда ТрампаВыборы президента США — 2024
 
 
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