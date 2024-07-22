https://ria.ru/20240722/tramp-1961313065.html

Секретная служба не увольняла сотрудников из-за покушения на Трампа

Секретная служба не увольняла сотрудников из-за покушения на Трампа - РИА Новости, 22.07.2024

Секретная служба не увольняла сотрудников из-за покушения на Трампа

После покушения на экс-президента США Дональда Трампа связанных с инцидентом увольнений в Секретной службе не было, заявила глава ведомства Кимберли Читл. РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T19:20

2024-07-22T19:20

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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. После покушения на экс-президента США Дональда Трампа связанных с инцидентом увольнений в Секретной службе не было, заявила глава ведомства Кимберли Читл."На данный момент никто", - сказала Читл на слушаниях в конгрессе в ответ на вопрос, был ли кто-то уволен из ведомства после инцидента.Сама она заявила, что не считает необходимым уходить в отставку.На предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании 13 июля произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Сообщалось, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы Секретной службы по обеспечению охраны Дональда Трампа во время его предвыборного митинга.ФБР расследует инцидент как "попытку покушения и возможный внутренний терроризм". По информации ФБР, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс.

https://ria.ru/20240722/kongress-1961305470.html

https://ria.ru/20240722/tramp-1961290669.html

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