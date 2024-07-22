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Секретная служба не увольняла сотрудников из-за покушения на Трампа - РИА Новости, 22.07.2024
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19:20 22.07.2024 (обновлено: 19:26 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/tramp-1961313065.html
Секретная служба не увольняла сотрудников из-за покушения на Трампа
Секретная служба не увольняла сотрудников из-за покушения на Трампа - РИА Новости, 22.07.2024
Секретная служба не увольняла сотрудников из-за покушения на Трампа
После покушения на экс-президента США Дональда Трампа связанных с инцидентом увольнений в Секретной службе не было, заявила глава ведомства Кимберли Читл. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T19:20
2024-07-22T19:26
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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. После покушения на экс-президента США Дональда Трампа связанных с инцидентом увольнений в Секретной службе не было, заявила глава ведомства Кимберли Читл."На данный момент никто", - сказала Читл на слушаниях в конгрессе в ответ на вопрос, был ли кто-то уволен из ведомства после инцидента.Сама она заявила, что не считает необходимым уходить в отставку.На предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании 13 июля произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Сообщалось, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы Секретной службы по обеспечению охраны Дональда Трампа во время его предвыборного митинга.ФБР расследует инцидент как "попытку покушения и возможный внутренний терроризм". По информации ФБР, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс.
https://ria.ru/20240722/kongress-1961305470.html
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в мире, сша, покушение на дональда трампа, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Покушение на Дональда Трампа, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Секретная служба не увольняла сотрудников из-за покушения на Трампа

После покушения на Трампа из Секретной службы США никого не уволили

© AP Photo / Gene J. PuskarСтрельба на предвыборном митинге Дональда Трампа
Стрельба на предвыборном митинге Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© AP Photo / Gene J. Puskar
Стрельба на предвыборном митинге Дональда Трампа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. После покушения на экс-президента США Дональда Трампа связанных с инцидентом увольнений в Секретной службе не было, заявила глава ведомства Кимберли Читл.
"На данный момент никто", - сказала Читл на слушаниях в конгрессе в ответ на вопрос, был ли кто-то уволен из ведомства после инцидента.
Глава Секретной службы США Кимберли Читл - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
В Конгрессе обвинили главу Секретной службы США в некомпетентности
Вчера, 18:31
Сама она заявила, что не считает необходимым уходить в отставку.
На предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании 13 июля произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Сообщалось, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.
Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы Секретной службы по обеспечению охраны Дональда Трампа во время его предвыборного митинга.
ФБР расследует инцидент как "попытку покушения и возможный внутренний терроризм". По информации ФБР, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс.
Сотрудники полиции на предвыборном митинге кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
Секретная служба знала о подозрительном человеке перед стрельбой в Трампа
Вчера, 17:49
 
В миреСШАПокушение на Дональда ТрампаДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
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