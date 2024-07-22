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Секретная служба США признала провал из-за покушения на Трампа - РИА Новости, 22.07.2024
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17:25 22.07.2024 (обновлено: 18:19 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/tramp-1961284619.html
Секретная служба США признала провал из-за покушения на Трампа
Секретная служба США признала провал из-за покушения на Трампа - РИА Новости, 22.07.2024
Секретная служба США признала провал из-за покушения на Трампа
Покушение на Дональда Трампа стало самым большим провалом Секретной службы США за несколько десятилетий, заявила глава ведомства Кимберли Читл на слушаниях в... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T17:25
2024-07-22T18:19
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ВАШИНГТОН, 22 июл — РИА Новости. Покушение на Дональда Трампа стало самым большим провалом Секретной службы США за несколько десятилетий, заявила глава ведомства Кимберли Читл на слушаниях в конгрессе.Она подчеркнула, что полностью берет на себя ответственность за действия подведомственных сотрудников.Читл подтвердила, что перед покушением была информация о подозрительном человеке в районе митинга."Человек был идентифицирован как "подозрительный". &lt;...&gt; Если бы у охраны была информация об угрозах, ему (Трампу. — Прим. ред.) бы не дали выйти на сцену", — пояснила она.Покушение на Трампа произошло 13 июля во время предвыборного выступления в Пенсильвании. Подозреваемый — 20-летний Томас Мэтью Крукс — находился на крыше производственного здания примерно в ста метрах от сцены, он выстрелил несколько раз, после чего его ликвидировали.Экс-президент был ранен в ухо, один из зрителей погиб, еще двое получили ранения.Как сообщал телеканал ABC News со ссылкой на силовые структуры, снайперы Секретной службы заметили Крукса на крыше за 20 минут до того, как он открыл огонь.
https://ria.ru/20240721/tramp-1961002498.html
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в мире, сша, дональд трамп, покушение на дональда трампа, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Покушение на Дональда Трампа, Выборы президента США — 2024
Секретная служба США признала провал из-за покушения на Трампа

Глава Секретной службы США назвала покушение на Трампа провалом ведомства

© AP Photo / Gene J. PuskarКандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге
Кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© AP Photo / Gene J. Puskar
Кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 июл — РИА Новости. Покушение на Дональда Трампа стало самым большим провалом Секретной службы США за несколько десятилетий, заявила глава ведомства Кимберли Читл на слушаниях в конгрессе.
Она подчеркнула, что полностью берет на себя ответственность за действия подведомственных сотрудников.
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Читл подтвердила, что перед покушением была информация о подозрительном человеке в районе митинга.
«
"Человек был идентифицирован как "подозрительный". <...> Если бы у охраны была информация об угрозах, ему (Трампу. — Прим. ред.) бы не дали выйти на сцену", — пояснила она.

Секретная служба США входит в структуру Министерства внутренней безопасности. Она отвечает за безопасность руководителей государства и его финансовой системы. Охрана полагается прежде всего президенту, вице-президенту (в том числе избранным, но еще не вступившим в должность) и членам их семей. Экс-президентов и их супругов охраняют в течение десяти лет. В 1968 году, после убийства на предвыборном митинге Роберта Кеннеди, решили охранять также основных кандидатов в президенты начиная за 120 дней до выборов.

Покушение на Трампа произошло 13 июля во время предвыборного выступления в Пенсильвании. Подозреваемый — 20-летний Томас Мэтью Крукс — находился на крыше производственного здания примерно в ста метрах от сцены, он выстрелил несколько раз, после чего его ликвидировали.
Экс-президент был ранен в ухо, один из зрителей погиб, еще двое получили ранения.
Как сообщал телеканал ABC News со ссылкой на силовые структуры, снайперы Секретной службы заметили Крукса на крыше за 20 минут до того, как он открыл огонь.
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