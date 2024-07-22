https://ria.ru/20240722/tramp-1961179442.html

Эксперт оценила вероятность снятия санкций против России при победе Трампа

Эксперт оценила вероятность снятия санкций против России при победе Трампа - РИА Новости, 22.07.2024

Эксперт оценила вероятность снятия санкций против России при победе Трампа

Экономические санкции США против России вряд ли будут сняты даже в случае победы на президентских выборах Дональда Трампа - к тому же, став главой государства,... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T12:23

2024-07-22T12:23

2024-07-22T12:23

сша

дональд трамп

в мире

россия

санкции в отношении россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/15/1960984602_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cdecbb389bbc888054510a67d30c27ec.jpg

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Экономические санкции США против России вряд ли будут сняты даже в случае победы на президентских выборах Дональда Трампа - к тому же, став главой государства, он наверняка вернет в мировую повестку торговые войны, заявила РИА Новости доцент департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко. Президент США Джо Байден накануне объявил, что не будет бороться за переизбрание на второй срок от Демократической партии. Глава государства заявил, что поддерживает вице-президента Камалу Харрис в качестве кандидата от партии, и призвал демократов "объединиться и победить Трампа". "В случае победы Трампа вряд ли санкции будут сняты, а в международную повестку, скорее всего, вернутся торговые войны. Поэтому, по всей видимости, процессы дедолларизации продолжатся медленно, но верно", - считает эксперт. Вопросы санкций остаются фактором, снижающим доверие к доллару, и они, по всей видимости, так и будут продлеваться, заключила Бондаренко. Количество стран мира, выступающих за дедолларизацию, по данным РИА Новости, превысило 40%. Но несмотря на то, что на рельсы дедолларизации становится все больше представителей мирового сообщества, национальная валюта США продолжает играть заметную роль. Так, по последним данным крупнейшей системы межбанковских расчетов SWIFT, на "американца" все еще приходится большинство расчетов через нее. Продолжает доллар оставаться и ключевой резервной валютой: по последним данным Международного валютного фонда, в этой валюте страны мира хранили 58,85% своих сбережений. Однако этот показатель находится не на самых высоких уровнях - 10 лет назад он был несколько выше (63,04%).

https://ria.ru/20240722/opros-1961175794.html

https://ria.ru/20240722/tramp-1961170076.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, дональд трамп, в мире, россия, санкции в отношении россии