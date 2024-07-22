Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценила вероятность снятия санкций против России при победе Трампа - РИА Новости, 22.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:23 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/tramp-1961179442.html
Эксперт оценила вероятность снятия санкций против России при победе Трампа
Эксперт оценила вероятность снятия санкций против России при победе Трампа - РИА Новости, 22.07.2024
Эксперт оценила вероятность снятия санкций против России при победе Трампа
Экономические санкции США против России вряд ли будут сняты даже в случае победы на президентских выборах Дональда Трампа - к тому же, став главой государства,... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T12:23
2024-07-22T12:23
сша
дональд трамп
в мире
россия
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/15/1960984602_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cdecbb389bbc888054510a67d30c27ec.jpg
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Экономические санкции США против России вряд ли будут сняты даже в случае победы на президентских выборах Дональда Трампа - к тому же, став главой государства, он наверняка вернет в мировую повестку торговые войны, заявила РИА Новости доцент департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко. Президент США Джо Байден накануне объявил, что не будет бороться за переизбрание на второй срок от Демократической партии. Глава государства заявил, что поддерживает вице-президента Камалу Харрис в качестве кандидата от партии, и призвал демократов "объединиться и победить Трампа". "В случае победы Трампа вряд ли санкции будут сняты, а в международную повестку, скорее всего, вернутся торговые войны. Поэтому, по всей видимости, процессы дедолларизации продолжатся медленно, но верно", - считает эксперт. Вопросы санкций остаются фактором, снижающим доверие к доллару, и они, по всей видимости, так и будут продлеваться, заключила Бондаренко. Количество стран мира, выступающих за дедолларизацию, по данным РИА Новости, превысило 40%. Но несмотря на то, что на рельсы дедолларизации становится все больше представителей мирового сообщества, национальная валюта США продолжает играть заметную роль. Так, по последним данным крупнейшей системы межбанковских расчетов SWIFT, на "американца" все еще приходится большинство расчетов через нее. Продолжает доллар оставаться и ключевой резервной валютой: по последним данным Международного валютного фонда, в этой валюте страны мира хранили 58,85% своих сбережений. Однако этот показатель находится не на самых высоких уровнях - 10 лет назад он был несколько выше (63,04%).
https://ria.ru/20240722/opros-1961175794.html
https://ria.ru/20240722/tramp-1961170076.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/15/1960984602_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c01f348aaa63e1317602dbd7a96d1f58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, дональд трамп, в мире, россия, санкции в отношении россии
США, Дональд Трамп, В мире, Россия, Санкции в отношении России
Эксперт оценила вероятность снятия санкций против России при победе Трампа

Экономист Бондаренко: санкции США против России вряд ли снимут при победе Трампа

© AP Photo / Evan VucciБывший президент США и кандидат в президенты от республиканской партии Дональд Трамп
Бывший президент США и кандидат в президенты от республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Бывший президент США и кандидат в президенты от республиканской партии Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Экономические санкции США против России вряд ли будут сняты даже в случае победы на президентских выборах Дональда Трампа - к тому же, став главой государства, он наверняка вернет в мировую повестку торговые войны, заявила РИА Новости доцент департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко.
Президент США Джо Байден накануне объявил, что не будет бороться за переизбрание на второй срок от Демократической партии. Глава государства заявил, что поддерживает вице-президента Камалу Харрис в качестве кандидата от партии, и призвал демократов "объединиться и победить Трампа".
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
Опрос показал, следят ли россияне за выборами в США
12:18
"В случае победы Трампа вряд ли санкции будут сняты, а в международную повестку, скорее всего, вернутся торговые войны. Поэтому, по всей видимости, процессы дедолларизации продолжатся медленно, но верно", - считает эксперт.
Вопросы санкций остаются фактором, снижающим доверие к доллару, и они, по всей видимости, так и будут продлеваться, заключила Бондаренко.
Количество стран мира, выступающих за дедолларизацию, по данным РИА Новости, превысило 40%. Но несмотря на то, что на рельсы дедолларизации становится все больше представителей мирового сообщества, национальная валюта США продолжает играть заметную роль. Так, по последним данным крупнейшей системы межбанковских расчетов SWIFT, на "американца" все еще приходится большинство расчетов через нее.
Продолжает доллар оставаться и ключевой резервной валютой: по последним данным Международного валютного фонда, в этой валюте страны мира хранили 58,85% своих сбережений. Однако этот показатель находится не на самых высоких уровнях - 10 лет назад он был несколько выше (63,04%).
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
Трамп призвал окружение Байдена "заплатить за мошенничество"
11:50
 
СШАДональд ТрампВ миреРоссияСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала