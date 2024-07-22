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Трамп призвал окружение Байдена "заплатить за мошенничество"
Трамп призвал окружение Байдена "заплатить за мошенничество" - РИА Новости, 22.07.2024
Трамп призвал окружение Байдена "заплатить за мошенничество"
Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что Республиканской партии следует получить компенсации за "мошенничество" окружения президента Джо Байдена... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T11:50
2024-07-22T11:50
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что Республиканской партии следует получить компенсации за "мошенничество" окружения президента Джо Байдена после его решения выйти из предвыборной гонки. Как написал Трамп в социальной сети Truth Social, республиканцы были вынуждены тратить время и деньги на борьбу с "жуликоватым" Байденом, и теперь, когда он вышел из гонки, кампанию придется начинать заново. "Не должна ли Республиканская партия получить возмещение за мошенничество, поскольку все окружение Джо (Байдена - ред.), в том числе его врачи и лживые СМИ, знали, что он не в состоянии ни баллотироваться на президентский пост, ни быть президентом?" - написал Трамп. Байден в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче. Выборы президента США пройдут в ноябре.
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сша, дональд трамп, джо байден, камала харрис, выборы президента сша — 2024, в мире
США, Дональд Трамп, Джо Байден, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024, В мире
Трамп призвал окружение Байдена "заплатить за мошенничество"
Трамп: республиканцы вынуждены тратить деньги на борьбу с жуликоватым Байденом