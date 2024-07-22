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Трамп призвал окружение Байдена "заплатить за мошенничество" - РИА Новости, 22.07.2024
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11:50 22.07.2024 (обновлено: 12:21 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/tramp-1961170076.html
Трамп призвал окружение Байдена "заплатить за мошенничество"
Трамп призвал окружение Байдена "заплатить за мошенничество" - РИА Новости, 22.07.2024
Трамп призвал окружение Байдена "заплатить за мошенничество"
Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что Республиканской партии следует получить компенсации за "мошенничество" окружения президента Джо Байдена... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T11:50
2024-07-22T12:21
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джо байден
камала харрис
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что Республиканской партии следует получить компенсации за "мошенничество" окружения президента Джо Байдена после его решения выйти из предвыборной гонки. Как написал Трамп в социальной сети Truth Social, республиканцы были вынуждены тратить время и деньги на борьбу с "жуликоватым" Байденом, и теперь, когда он вышел из гонки, кампанию придется начинать заново. "Не должна ли Республиканская партия получить возмещение за мошенничество, поскольку все окружение Джо (Байдена - ред.), в том числе его врачи и лживые СМИ, знали, что он не в состоянии ни баллотироваться на президентский пост, ни быть президентом?" - написал Трамп. Байден в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче. Выборы президента США пройдут в ноябре.
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сша, дональд трамп, джо байден, камала харрис, выборы президента сша — 2024, в мире
США, Дональд Трамп, Джо Байден, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024, В мире
Трамп призвал окружение Байдена "заплатить за мошенничество"

Трамп: республиканцы вынуждены тратить деньги на борьбу с жуликоватым Байденом

© AP Photo / Evan VucciБывший президент США и кандидат в президенты от республиканской партии Дональд Трамп
Бывший президент США и кандидат в президенты от республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Бывший президент США и кандидат в президенты от республиканской партии Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что Республиканской партии следует получить компенсации за "мошенничество" окружения президента Джо Байдена после его решения выйти из предвыборной гонки.
Как написал Трамп в социальной сети Truth Social, республиканцы были вынуждены тратить время и деньги на борьбу с "жуликоватым" Байденом, и теперь, когда он вышел из гонки, кампанию придется начинать заново.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
Байден — все: демократов уже ничто не спасет
Вчера, 22:50
«
"Не должна ли Республиканская партия получить возмещение за мошенничество, поскольку все окружение Джо (Байдена - ред.), в том числе его врачи и лживые СМИ, знали, что он не в состоянии ни баллотироваться на президентский пост, ни быть президентом?" - написал Трамп.
Байден в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.
Выборы президента США пройдут в ноябре.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
Трампу придумали мирный план — он больше похож на войну
08:00
 
СШАДональд ТрампДжо БайденКамала ХаррисВыборы президента США — 2024В мире
 
 
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