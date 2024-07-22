https://ria.ru/20240722/tramp-1961123711.html

Предвыборная кампания Трампа вряд ли изменится, заявили СМИ

Предвыборная кампания Трампа вряд ли изменится, заявили СМИ - РИА Новости, 22.07.2024

Предвыборная кампания Трампа вряд ли изменится, заявили СМИ

Предвыборная кампания экс-президента США Дональда Трампа не претерпит серьёзных изменений, если вице-президент Камала Харрис станет кандидатом в лидеры страны,... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T07:22

2024-07-22T07:22

2024-07-22T07:22

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Предвыборная кампания экс-президента США Дональда Трампа не претерпит серьёзных изменений, если вице-президент Камала Харрис станет кандидатом в лидеры страны, передаёт агентство Ассошиэйтед Пресс. Байден в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче. "Кампания против Харрис, которую они (советники Трампа - ред.) считают наиболее вероятным кандидатом от Демократической партии, не будет сильно отличаться от их гонки против Байдена", - говорится в сообщении. По данным агентства, советники Трампа хотели, чтобы Байден остался в гонке. Согласно агентству, они попытаются связать личность Харрис с провалами администрации Байдена, в том числе продолжая обвинять её в том, что она скрывала ухудшающееся состояние здоровья Байдена. Также отмечается, что менее чем через час после заявления Байдена о выходе из гонки предвыборный штаб Трампа начал активно публиковать старые заявления Харрис, которые могли оттолкнуть некоторых избирателей. Ранее телеканал NBC News сообщал, что демократы в конгрессе США заявили, что хотят провести "открытый" процесс выбора кандидата от Демократической партии вместо Байдена, а не быстро назначить Харрис. Губернатор американского штата Флорида Рон Десантис обвинял Харрис в утаивании факта, что Байден не способен исполнять свои обязанности. Выборы президента США пройдут в ноябре.

https://ria.ru/20240721/amerika-1961095037.html

https://ria.ru/20240722/bayden-1961111071.html

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в мире, сша, флорида, камала харрис, дональд трамп, рон десантис, выборы президента сша — 2024