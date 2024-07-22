https://ria.ru/20240722/tramp-1961123711.html
Предвыборная кампания Трампа вряд ли изменится, заявили СМИ
Предвыборная кампания Трампа вряд ли изменится, заявили СМИ - РИА Новости, 22.07.2024
Предвыборная кампания Трампа вряд ли изменится, заявили СМИ
Предвыборная кампания экс-президента США Дональда Трампа не претерпит серьёзных изменений, если вице-президент Камала Харрис станет кандидатом в лидеры страны,... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T07:22
2024-07-22T07:22
2024-07-22T07:22
в мире
сша
флорида
камала харрис
дональд трамп
рон десантис
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/13/1960629979_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_183d54cb25e3c1340b62e837e1f8b759.jpg
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Предвыборная кампания экс-президента США Дональда Трампа не претерпит серьёзных изменений, если вице-президент Камала Харрис станет кандидатом в лидеры страны, передаёт агентство Ассошиэйтед Пресс. Байден в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче. "Кампания против Харрис, которую они (советники Трампа - ред.) считают наиболее вероятным кандидатом от Демократической партии, не будет сильно отличаться от их гонки против Байдена", - говорится в сообщении. По данным агентства, советники Трампа хотели, чтобы Байден остался в гонке. Согласно агентству, они попытаются связать личность Харрис с провалами администрации Байдена, в том числе продолжая обвинять её в том, что она скрывала ухудшающееся состояние здоровья Байдена. Также отмечается, что менее чем через час после заявления Байдена о выходе из гонки предвыборный штаб Трампа начал активно публиковать старые заявления Харрис, которые могли оттолкнуть некоторых избирателей. Ранее телеканал NBC News сообщал, что демократы в конгрессе США заявили, что хотят провести "открытый" процесс выбора кандидата от Демократической партии вместо Байдена, а не быстро назначить Харрис. Губернатор американского штата Флорида Рон Десантис обвинял Харрис в утаивании факта, что Байден не способен исполнять свои обязанности. Выборы президента США пройдут в ноябре.
https://ria.ru/20240721/amerika-1961095037.html
https://ria.ru/20240722/bayden-1961111071.html
сша
флорида
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/13/1960629979_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_af085df682bbef13ace353f96888875b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, флорида, камала харрис, дональд трамп, рон десантис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Флорида, Камала Харрис, Дональд Трамп, Рон Десантис, Выборы президента США — 2024
Предвыборная кампания Трампа вряд ли изменится, заявили СМИ
AP: предвыборная кампания Трампа не изменится, если Харрис станет кандидатом
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости.
Предвыборная кампания экс-президента США Дональда Трампа не претерпит серьёзных изменений, если вице-президент Камала Харрис станет кандидатом в лидеры страны, передаёт агентство Ассошиэйтед Пресс
.
Байден в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.
"Кампания против Харрис, которую они (советники Трампа - ред.) считают наиболее вероятным кандидатом от Демократической партии, не будет сильно отличаться от их гонки против Байдена", - говорится в сообщении.
По данным агентства, советники Трампа хотели, чтобы Байден остался в гонке. Согласно агентству, они попытаются связать личность Харрис с провалами администрации Байдена, в том числе продолжая обвинять её в том, что она скрывала ухудшающееся состояние здоровья Байдена. Также отмечается, что менее чем через час после заявления Байдена о выходе из гонки предвыборный штаб Трампа начал активно публиковать старые заявления Харрис, которые могли оттолкнуть некоторых избирателей.
Ранее телеканал NBC News сообщал, что демократы в конгрессе США заявили, что хотят провести "открытый" процесс выбора кандидата от Демократической партии вместо Байдена, а не быстро назначить Харрис.
Губернатор американского штата Флорида Рон Десантис
обвинял Харрис в утаивании факта, что Байден не способен исполнять свои обязанности.
Выборы президента США пройдут в ноябре.