https://ria.ru/20240722/titov-1961315688.html

Борис Титов обсудил с китайскими коллегами подготовку к форуму МСП

Борис Титов обсудил с китайскими коллегами подготовку к форуму МСП - РИА Новости, 22.07.2024

Борис Титов обсудил с китайскими коллегами подготовку к форуму МСП

Председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов, находясь с деловым визитом в КНР, обсудил с китайскими РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T19:31

2024-07-22T19:31

2024-07-22T19:31

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ПЕКИН, 22 июл – РИА Новости. Председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов, находясь с деловым визитом в КНР, обсудил с китайскими коллегами подготовку к предстоящему шестому российско-китайскому форуму малого и среднего предпринимательства (МСП), сообщили РИА Новости в его пресс-службе. "В ходе делового визита в КНР прошла встреча председателя российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Бориса Титова с председателем китайской части РККДМР Ся Баолуном и специальным представителем правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэйем. Борис Титов акцентировал внимание коллег на подготовке к предстоящему в ноябре в городе Сиань (провинция Шэньси) шестому российско-китайскому форуму малого и среднего бизнеса", - заявил представитель пресс-службы Титова. По ее словам, во время беседы Титов, в частности, сказал, что в КНР есть интерес к российским товарам, что "необходимо поддержать российские торговые дома, которые поставляют эти товары для китайских потребителей". "Сегодня это и государственные институты, такие как Российский экспортный центр, и отдельные компании. Важно расширять практику их поддержки на медиа и интернет-платформах Китая, таких как Taobao, Amazon, TikTok", - подчеркнул Титов. В ходе встречи была затронута также тематика устойчивого развития. Ранее Титов был назначен спецпредставителем президента России по связям с международными организациями по этим вопросам. "Шанхайская организация сотрудничества объявила 2025 год именно Годом устойчивого развития. А понятие это многогранное, не только работа по сохранению климату, но и устойчивая экономика, и образование, и культурное развитие", - сказал Титов.

https://ria.ru/20231201/avto-1913166105.html

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Алёна Пава

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