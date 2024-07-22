https://ria.ru/20240722/titov-1961315688.html
Борис Титов обсудил с китайскими коллегами подготовку к форуму МСП
Борис Титов обсудил с китайскими коллегами подготовку к форуму МСП - РИА Новости, 22.07.2024
Борис Титов обсудил с китайскими коллегами подготовку к форуму МСП
Председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов, находясь с деловым визитом в КНР, обсудил с китайскими РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T19:31
2024-07-22T19:31
2024-07-22T19:31
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ПЕКИН, 22 июл – РИА Новости. Председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов, находясь с деловым визитом в КНР, обсудил с китайскими коллегами подготовку к предстоящему шестому российско-китайскому форуму малого и среднего предпринимательства (МСП), сообщили РИА Новости в его пресс-службе. "В ходе делового визита в КНР прошла встреча председателя российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Бориса Титова с председателем китайской части РККДМР Ся Баолуном и специальным представителем правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэйем. Борис Титов акцентировал внимание коллег на подготовке к предстоящему в ноябре в городе Сиань (провинция Шэньси) шестому российско-китайскому форуму малого и среднего бизнеса", - заявил представитель пресс-службы Титова. По ее словам, во время беседы Титов, в частности, сказал, что в КНР есть интерес к российским товарам, что "необходимо поддержать российские торговые дома, которые поставляют эти товары для китайских потребителей". "Сегодня это и государственные институты, такие как Российский экспортный центр, и отдельные компании. Важно расширять практику их поддержки на медиа и интернет-платформах Китая, таких как Taobao, Amazon, TikTok", - подчеркнул Титов. В ходе встречи была затронута также тематика устойчивого развития. Ранее Титов был назначен спецпредставителем президента России по связям с международными организациями по этим вопросам. "Шанхайская организация сотрудничества объявила 2025 год именно Годом устойчивого развития. А понятие это многогранное, не только работа по сохранению климату, но и устойчивая экономика, и образование, и культурное развитие", - сказал Титов.
https://ria.ru/20231201/avto-1913166105.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, сиань, шэньси, борис титов, ли хуэй, amazon, tiktok, твой бизнес – новости
Твой бизнес, Китай, Сиань, Шэньси, Борис Титов, Ли Хуэй, Amazon, TikTok, Твой бизнес – новости
ПЕКИН, 22 июл – РИА Новости. Председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов, находясь с деловым визитом в КНР, обсудил с китайскими коллегами подготовку к предстоящему шестому российско-китайскому форуму малого и среднего предпринимательства (МСП), сообщили РИА Новости в его пресс-службе.
"В ходе делового визита в КНР прошла встреча председателя российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Бориса Титова с председателем китайской части РККДМР Ся Баолуном и специальным представителем правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэйем
. Борис Титов акцентировал внимание коллег на подготовке к предстоящему в ноябре в городе Сиань
(провинция Шэньси
) шестому российско-китайскому форуму малого и среднего бизнеса", - заявил представитель пресс-службы Титова.
По ее словам, во время беседы Титов, в частности, сказал, что в КНР есть интерес к российским товарам, что "необходимо поддержать российские торговые дома, которые поставляют эти товары для китайских потребителей".
"Сегодня это и государственные институты, такие как Российский экспортный центр, и отдельные компании. Важно расширять практику их поддержки на медиа и интернет-платформах Китая, таких как Taobao, Amazon
, TikTok
", - подчеркнул Титов.
В ходе встречи была затронута также тематика устойчивого развития. Ранее Титов был назначен спецпредставителем президента России
по связям с международными организациями по этим вопросам.
"Шанхайская организация сотрудничества объявила 2025 год именно Годом устойчивого развития. А понятие это многогранное, не только работа по сохранению климату, но и устойчивая экономика, и образование, и культурное развитие", - сказал Титов.