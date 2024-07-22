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Маск анонсировал начало производства человекоподобных роботов в 2025 году - РИА Новости, 22.07.2024
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14:56 22.07.2024 (обновлено: 14:57 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/tesla-1961232263.html
Маск анонсировал начало производства человекоподобных роботов в 2025 году
Маск анонсировал начало производства человекоподобных роботов в 2025 году - РИА Новости, 22.07.2024
Маск анонсировал начало производства человекоподобных роботов в 2025 году
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что его компания-производитель электромобилей Tesla в 2025 году начнет производство человекоподобных РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T14:56
2024-07-22T14:57
технологии
пало-альто
остин
техас
илон маск
tesla motors
toyota corolla
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что его компания-производитель электромобилей Tesla в 2025 году начнет производство человекоподобных роботов для внутреннего пользования. Маск сделал свой анонс в ответ на пост в соцсети X с прогнозами исследователя Дэниела Кокотайло относительно развития искусственного интеллекта в будущем и, в частности, повсеместного внедрения "роботов с физическими способностями, схожими с человеческими". "У Tesla появятся по-настоящему полезные человекоподобные роботы в мелкосерийном производстве для... внутреннего пользования (в самой компании - ред.) в следующем году, и, надеюсь, в массовом производстве для других компаний в 2026", - сообщил американский миллиардер. Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler. В 2021 году штаб-квартира компании была переведена из Пало-Альто в Остин, штат Техас.
https://ria.ru/20240704/mask-1957346641.html
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технологии, пало-альто, остин, техас, илон маск, tesla motors, toyota corolla
Технологии, Пало-Альто, Остин, Техас, Илон Маск, Tesla motors, Toyota Corolla
Маск анонсировал начало производства человекоподобных роботов в 2025 году

Маск заявил, что Tesla в 2025 году начнет производство человекоподобных роботов

© Соцсети миллиардераИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© Соцсети миллиардера
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что его компания-производитель электромобилей Tesla в 2025 году начнет производство человекоподобных роботов для внутреннего пользования.
Маск сделал свой анонс в ответ на пост в соцсети X с прогнозами исследователя Дэниела Кокотайло относительно развития искусственного интеллекта в будущем и, в частности, повсеместного внедрения "роботов с физическими способностями, схожими с человеческими".
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"У Tesla появятся по-настоящему полезные человекоподобные роботы в мелкосерийном производстве для... внутреннего пользования (в самой компании - ред.) в следующем году, и, надеюсь, в массовом производстве для других компаний в 2026", - сообщил американский миллиардер.
Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler. В 2021 году штаб-квартира компании была переведена из Пало-Альто в Остин, штат Техас.
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ТехнологииПало-АльтоОстинТехасИлон МаскTesla motorsToyota Corolla
 
 
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