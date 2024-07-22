https://ria.ru/20240722/tesla-1961232263.html

Маск анонсировал начало производства человекоподобных роботов в 2025 году

Маск анонсировал начало производства человекоподобных роботов в 2025 году - РИА Новости, 22.07.2024

Маск анонсировал начало производства человекоподобных роботов в 2025 году

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что его компания-производитель электромобилей Tesla в 2025 году начнет производство человекоподобных РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T14:56

2024-07-22T14:56

2024-07-22T14:57

технологии

пало-альто

остин

техас

илон маск

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toyota corolla

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что его компания-производитель электромобилей Tesla в 2025 году начнет производство человекоподобных роботов для внутреннего пользования. Маск сделал свой анонс в ответ на пост в соцсети X с прогнозами исследователя Дэниела Кокотайло относительно развития искусственного интеллекта в будущем и, в частности, повсеместного внедрения "роботов с физическими способностями, схожими с человеческими". "У Tesla появятся по-настоящему полезные человекоподобные роботы в мелкосерийном производстве для... внутреннего пользования (в самой компании - ред.) в следующем году, и, надеюсь, в массовом производстве для других компаний в 2026", - сообщил американский миллиардер. Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler. В 2021 году штаб-квартира компании была переведена из Пало-Альто в Остин, штат Техас.

https://ria.ru/20240704/mask-1957346641.html

https://ria.ru/20240711/mask-1958950722.html

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остин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, пало-альто, остин, техас, илон маск, tesla motors, toyota corolla