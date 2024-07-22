https://ria.ru/20240722/tamaev-1961271204.html
Власти Чечни заступились за блогера Тамаева
Власти Чечни заступились за блогера Тамаева - РИА Новости, 22.07.2024
Власти Чечни заступились за блогера Тамаева
Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заступился за блогера Асхаба Тамаева, назвав его человеком с "твердой,... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T16:50
2024-07-22T16:50
2024-07-22T16:50
общество
технологии
ахмед дудаев
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ГРОЗНЫЙ, 22 июл - РИА Новости. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заступился за блогера Асхаба Тамаева, назвав его человеком с "твердой, правильной позицией", который регулярно оказывает помощь участникам СВО. По словам Дудаева, в последнее время некие "эксперты" и "интернет-активисты" пытаются создать вокруг блогера негативный фон, а "непонятно зачем и кем созданные" организации и их руководители пишут на Тамаева заявления и публикуют критикующие его материалы. "Появились даже эксперты, которые проводят расследования, что якобы в Чеченской Республике Асхаба Тамаева наказали, правительственные органы… отобрали у него дома, земельные участки... Весь этот бред публикуется в интернете… что абсолютно не соответствует действительности… Можем сказать про Асхаба - человек с твердой, правильной гражданской позицией, регулярно оказывающий помощь участникам специальной военной операции в плане закупа необходимых средств для наших братьев на передовой", - говорит Дудаев на видео, опубликованном в Telegram-канале. По словам чеченского министра, Тамаев пропагандирует на своих интернет-площадках здоровый образ жизни, является активным спортсменом и "креативным, отличным парнем", любящим свой народ, республику и страну. "Тот факт, что у тебя есть активная аудитория, которая тебя слушает, читает от тебя информацию, это, наверное, некоторых нервирует. Но вот эти некоторые должны учитывать, что есть в больших объемах различного рода информация про них, которую можно и публиковать, и выливать в интернет при необходимости", - добавил Дудаев. Он также посоветовал всем "успокоиться, вести себя ровно, заниматься своим делом" и оставить Тамаева в покое. Тамаев является популярным блогером и ведет YouTube-канал о боях ММА, у него 4,41 миллиона подписчиков.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, технологии, ахмед дудаев
Общество, Технологии, Ахмед Дудаев
Власти Чечни заступились за блогера Тамаева
Чеченский министр Дудаев назвал блогера Тамаева человеком с твердой позицией
ГРОЗНЫЙ, 22 июл - РИА Новости.
Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заступился
за блогера Асхаба Тамаева, назвав его человеком с "твердой, правильной позицией", который регулярно оказывает помощь участникам СВО.
По словам Дудаева, в последнее время некие "эксперты" и "интернет-активисты" пытаются создать вокруг блогера негативный фон, а "непонятно зачем и кем созданные" организации и их руководители пишут на Тамаева заявления и публикуют критикующие его материалы.
"Появились даже эксперты, которые проводят расследования, что якобы в Чеченской Республике Асхаба Тамаева наказали, правительственные органы… отобрали у него дома, земельные участки... Весь этот бред публикуется в интернете… что абсолютно не соответствует действительности… Можем сказать про Асхаба - человек с твердой, правильной гражданской позицией, регулярно оказывающий помощь участникам специальной военной операции в плане закупа необходимых средств для наших братьев на передовой", - говорит Дудаев на видео, опубликованном в Telegram-канале.
По словам чеченского министра, Тамаев пропагандирует на своих интернет-площадках здоровый образ жизни, является активным спортсменом и "креативным, отличным парнем", любящим свой народ, республику и страну.
«
"Тот факт, что у тебя есть активная аудитория, которая тебя слушает, читает от тебя информацию, это, наверное, некоторых нервирует. Но вот эти некоторые должны учитывать, что есть в больших объемах различного рода информация про них, которую можно и публиковать, и выливать в интернет при необходимости", - добавил Дудаев.
Он также посоветовал всем "успокоиться, вести себя ровно, заниматься своим делом" и оставить Тамаева в покое.
Тамаев является популярным блогером и ведет YouTube-канал о боях ММА, у него 4,41 миллиона подписчиков.