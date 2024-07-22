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В Сыктывкаре бездомная собака напала на ребенка - РИА Новости, 22.07.2024
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19:47 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/syktyvkar-1961317592.html
В Сыктывкаре бездомная собака напала на ребенка
В Сыктывкаре бездомная собака напала на ребенка - РИА Новости, 22.07.2024
В Сыктывкаре бездомная собака напала на ребенка
Доследственная проверка организована после публикаций о том, что в Сыктывкаре бездомная собака покусала восьмилетнего мальчика, сообщило СУСК РФ по Республике... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T19:47
2024-07-22T19:47
происшествия
сыктывкар
россия
республика коми
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июл – РИА Новости. Доследственная проверка организована после публикаций о том, что в Сыктывкаре бездомная собака покусала восьмилетнего мальчика, сообщило СУСК РФ по Республике Коми. "В Эжвинском районе города Сыктывкара по факту нападения на мальчика бездомной собаки организована процессуальная проверка", – говорится в сообщении. Как отмечается, ребенок находится на лечении. Мальчик стал не первым жителем Эжвинского района Сыктывкара, пострадавшим от безнадзорных собак. Согласно материалам на сайте республиканского следственного управления, жители Коми нередко сталкиваются с агрессией бездомных животных. Так, в июне в Выктуле получила травмы местная жительница, а в январе в Печоре собаки покусали девочку-подростка 2008 года рождения.
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происшествия, сыктывкар, россия, республика коми
Происшествия, Сыктывкар, Россия, Республика Коми
В Сыктывкаре бездомная собака напала на ребенка

В Сыктывкаре проведут проверку после нападения бездомной собаки на мальчика

© РИА Новости / Сергей Ермохин | Перейти в медиабанкБездомная собака
Бездомная собака - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Сергей Ермохин
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Бездомная собака. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июл – РИА Новости. Доследственная проверка организована после публикаций о том, что в Сыктывкаре бездомная собака покусала восьмилетнего мальчика, сообщило СУСК РФ по Республике Коми.
"В Эжвинском районе города Сыктывкара по факту нападения на мальчика бездомной собаки организована процессуальная проверка", – говорится в сообщении.
Как отмечается, ребенок находится на лечении. Мальчик стал не первым жителем Эжвинского района Сыктывкара, пострадавшим от безнадзорных собак.
Согласно материалам на сайте республиканского следственного управления, жители Коми нередко сталкиваются с агрессией бездомных животных. Так, в июне в Выктуле получила травмы местная жительница, а в январе в Печоре собаки покусали девочку-подростка 2008 года рождения.
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