https://ria.ru/20240722/syktyvkar-1961317592.html

В Сыктывкаре бездомная собака напала на ребенка

В Сыктывкаре бездомная собака напала на ребенка - РИА Новости, 22.07.2024

В Сыктывкаре бездомная собака напала на ребенка

Доследственная проверка организована после публикаций о том, что в Сыктывкаре бездомная собака покусала восьмилетнего мальчика, сообщило СУСК РФ по Республике... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T19:47

2024-07-22T19:47

2024-07-22T19:47

происшествия

сыктывкар

россия

республика коми

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июл – РИА Новости. Доследственная проверка организована после публикаций о том, что в Сыктывкаре бездомная собака покусала восьмилетнего мальчика, сообщило СУСК РФ по Республике Коми. "В Эжвинском районе города Сыктывкара по факту нападения на мальчика бездомной собаки организована процессуальная проверка", – говорится в сообщении. Как отмечается, ребенок находится на лечении. Мальчик стал не первым жителем Эжвинского района Сыктывкара, пострадавшим от безнадзорных собак. Согласно материалам на сайте республиканского следственного управления, жители Коми нередко сталкиваются с агрессией бездомных животных. Так, в июне в Выктуле получила травмы местная жительница, а в январе в Печоре собаки покусали девочку-подростка 2008 года рождения.

https://ria.ru/20240719/sobaka-1960695281.html

сыктывкар

россия

республика коми

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происшествия, сыктывкар, россия, республика коми