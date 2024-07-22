https://ria.ru/20240722/svo-1961173921.html

В ДНР за неделю предотвратили более 180 атак украинских БПЛА

В ДНР за неделю предотвратили более 180 атак украинских БПЛА - РИА Новости, 22.07.2024

В ДНР за неделю предотвратили более 180 атак украинских БПЛА

Более 180 атак украинских войск с применением беспилотников предотвратили за неделю над Донецком, Макеевкой и Ясиноватой в ДНР, заявили в пресс службе УФСБ по... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T12:11

2024-07-22T12:11

2024-07-22T12:11

специальная военная операция на украине

макеевка

ясиноватая

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Более 180 атак украинских войск с применением беспилотников предотвратили за неделю над Донецком, Макеевкой и Ясиноватой в ДНР, заявили в пресс службе УФСБ по республике. "За прошедшую неделю системой РЭБ "Купол" над Донецком, Макеевкой и Ясиноватой предотвращено 186 террористических атак украинских беспилотников, направленных на объекты социального обеспечения и энергетической инфраструктуры республики", - сообщили в ведомстве. В управлении отметили, что в населенном пункте Моспино на опоре ЛЭП вблизи объекта энергетической инфраструктуры обнаружен и обезврежен взрывоопасный предмет. В Макеевке взрывотехники УФСБ с помощью специальных средств обезвредили и уничтожили украинский ударный беспилотник самолетного типа с боевым зарядом общей массой 40 килограммов. Жертв среди гражданского населения и ущерба инфраструктуре не допущено.

https://ria.ru/20240719/avtomobil-1960608018.html

https://ria.ru/20240722/bespilotniki-1961122923.html

макеевка

ясиноватая

донецкая народная республика

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макеевка, ясиноватая, донецкая народная республика, вооруженные силы украины