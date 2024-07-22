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В ДНР за неделю предотвратили более 180 атак украинских БПЛА - РИА Новости, 22.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:11 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/svo-1961173921.html
В ДНР за неделю предотвратили более 180 атак украинских БПЛА
В ДНР за неделю предотвратили более 180 атак украинских БПЛА - РИА Новости, 22.07.2024
В ДНР за неделю предотвратили более 180 атак украинских БПЛА
Более 180 атак украинских войск с применением беспилотников предотвратили за неделю над Донецком, Макеевкой и Ясиноватой в ДНР, заявили в пресс службе УФСБ по... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T12:11
2024-07-22T12:11
специальная военная операция на украине
макеевка
ясиноватая
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Более 180 атак украинских войск с применением беспилотников предотвратили за неделю над Донецком, Макеевкой и Ясиноватой в ДНР, заявили в пресс службе УФСБ по республике. "За прошедшую неделю системой РЭБ "Купол" над Донецком, Макеевкой и Ясиноватой предотвращено 186 террористических атак украинских беспилотников, направленных на объекты социального обеспечения и энергетической инфраструктуры республики", - сообщили в ведомстве. В управлении отметили, что в населенном пункте Моспино на опоре ЛЭП вблизи объекта энергетической инфраструктуры обнаружен и обезврежен взрывоопасный предмет. В Макеевке взрывотехники УФСБ с помощью специальных средств обезвредили и уничтожили украинский ударный беспилотник самолетного типа с боевым зарядом общей массой 40 килограммов. Жертв среди гражданского населения и ущерба инфраструктуре не допущено.
https://ria.ru/20240719/avtomobil-1960608018.html
https://ria.ru/20240722/bespilotniki-1961122923.html
макеевка
ясиноватая
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макеевка, ясиноватая, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
В ДНР за неделю предотвратили более 180 атак украинских БПЛА

УФСБ: в ДНР за неделю предотвратили более 180 атак украинских беспилотников

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий с антидроновым ружьем
Российский военнослужащий с антидроновым ружьем - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий с антидроновым ружьем. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Более 180 атак украинских войск с применением беспилотников предотвратили за неделю над Донецком, Макеевкой и Ясиноватой в ДНР, заявили в пресс службе УФСБ по республике.
«
"За прошедшую неделю системой РЭБ "Купол" над Донецком, Макеевкой и Ясиноватой предотвращено 186 террористических атак украинских беспилотников, направленных на объекты социального обеспечения и энергетической инфраструктуры республики", - сообщили в ведомстве.
Разработчик модульной компактной РЭБ Волнорез Станислав - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
В России разрабатывают РЭБ-автомобиль "Витязь"
19 июля, 03:24
В управлении отметили, что в населенном пункте Моспино на опоре ЛЭП вблизи объекта энергетической инфраструктуры обнаружен и обезврежен взрывоопасный предмет. В Макеевке взрывотехники УФСБ с помощью специальных средств обезвредили и уничтожили украинский ударный беспилотник самолетного типа с боевым зарядом общей массой 40 килограммов.
Жертв среди гражданского населения и ущерба инфраструктуре не допущено.
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
Над территорией России за ночь уничтожили 75 беспилотников
07:09
 
Специальная военная операция на УкраинеМакеевкаЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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