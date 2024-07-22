Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили изменить свидетельство о рождении ребенка - РИА Новости, 22.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:38 22.07.2024 (обновлено: 10:14 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/svidetelstvo-1961114595.html
В Госдуме предложили изменить свидетельство о рождении ребенка
В Госдуме предложили изменить свидетельство о рождении ребенка - РИА Новости, 22.07.2024
В Госдуме предложили изменить свидетельство о рождении ребенка
Депутат Госдумы Султан Хамзаев ("Единая Россия") направил обращение вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с предложением добавить в свидетельство о рождении... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T03:38
2024-07-22T10:14
общество
россия
султан хамзаев
татьяна голикова
владимир путин
госдума рф
социальный навигатор
детские вопросы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883604038_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9f00791c54328d928f321dd38d766a42.jpg
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев ("Единая Россия") направил обращение вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с предложением добавить в свидетельство о рождении фотографию ребенка с изменениями в три, семь и десять лет, а также создать новый дизайн и сделать электронную версию на портале "Госуслуги", документ в распоряжении РИА Новости. "Свидетельство о рождении не отражает идентификацию ребенка. Отсутствие фотографии позволяет осуществлять любую подмену ребенка, а свидетельство практически теряет свой смысл. Контролеры в поездах, на стойках регистрации в аэропортах бессильны в части проверки соответствия документа с фактически стоящим перед должностным лицом ребенком. Считаю, что в свидетельстве о рождении должна быть как минимум фотография ребенка, с изменениями в 3, 7, 10 лет", - сказано в документе. По мнению Хамзаева, фотография может быть приложена в виде специального QR-кода, а выгрузка фотографии может осуществляться через Единый портал государственных услуг РФ, что вовлечет молодых людей в пользование платформой "Госуслуги", где на момент получения ими паспорта уже будет целая история с их личным кабинетом. "Считаю, что в условиях быстрой цифровизации, растущего запроса людей на передвижение в рамках внутреннего туризма, систематических выездов за пределы России, а также необходимости продолжать курс на повышение безопасности нынешнее свидетельство о рождении - основной и единственный документ до момента достижения возраста, когда выдается общегражданский паспорт, - не соответствует современным вызовам", - добавил он. Также, по словам депутата, молодые мамы, родители детей жалуются на качество самого свидетельства о рождении, ведь документ, плотность которого не превышает плотность обычной бумаги, быстро приходит в негодность: пачкается, рвется. Поэтому Хамзаев предлагает создать новый дизайн документа с учетом уже имеющегося опыта. "Считаю, что первый документ в жизни человека должен быть памятным на всю оставшуюся жизнь, иметь особую историческую ценность. Уверен, совместно мы сможем создать новый, патриотический, эффектный дизайн документа, что позволит лучше идентифицировать ребенка по данному документу", - отметил парламентарий. Депутат предложил вернуть документу исконное название "метрическое свидетельство" и осуществить данный проект в рамках определенного президентом России Владимиром Путиным Года семьи.
https://ria.ru/20230918/pasport-1897067045.html
https://ria.ru/20240613/gosuslugi-1952652353.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883604038_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f49d2f43c47d595faf9857f9fb25c914.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, султан хамзаев, татьяна голикова, владимир путин, госдума рф, социальный навигатор, детские вопросы
Общество, Россия, Султан Хамзаев, Татьяна Голикова, Владимир Путин, Госдума РФ, Социальный навигатор, Детские вопросы
В Госдуме предложили изменить свидетельство о рождении ребенка

Депутат Хамзаев предложил добавить в свидетельство о рождении фотографию ребенка

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСвидетельство о рождении российского образца
Свидетельство о рождении российского образца - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Свидетельство о рождении российского образца. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев ("Единая Россия") направил обращение вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с предложением добавить в свидетельство о рождении фотографию ребенка с изменениями в три, семь и десять лет, а также создать новый дизайн и сделать электронную версию на портале "Госуслуги", документ в распоряжении РИА Новости.
"Свидетельство о рождении не отражает идентификацию ребенка. Отсутствие фотографии позволяет осуществлять любую подмену ребенка, а свидетельство практически теряет свой смысл. Контролеры в поездах, на стойках регистрации в аэропортах бессильны в части проверки соответствия документа с фактически стоящим перед должностным лицом ребенком. Считаю, что в свидетельстве о рождении должна быть как минимум фотография ребенка, с изменениями в 3, 7, 10 лет", - сказано в документе.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
Путин подписал указ о цифровом паспорте
18 сентября 2023, 19:12
По мнению Хамзаева, фотография может быть приложена в виде специального QR-кода, а выгрузка фотографии может осуществляться через Единый портал государственных услуг РФ, что вовлечет молодых людей в пользование платформой "Госуслуги", где на момент получения ими паспорта уже будет целая история с их личным кабинетом.
"Считаю, что в условиях быстрой цифровизации, растущего запроса людей на передвижение в рамках внутреннего туризма, систематических выездов за пределы России, а также необходимости продолжать курс на повышение безопасности нынешнее свидетельство о рождении - основной и единственный документ до момента достижения возраста, когда выдается общегражданский паспорт, - не соответствует современным вызовам", - добавил он.
Также, по словам депутата, молодые мамы, родители детей жалуются на качество самого свидетельства о рождении, ведь документ, плотность которого не превышает плотность обычной бумаги, быстро приходит в негодность: пачкается, рвется. Поэтому Хамзаев предлагает создать новый дизайн документа с учетом уже имеющегося опыта.
"Считаю, что первый документ в жизни человека должен быть памятным на всю оставшуюся жизнь, иметь особую историческую ценность. Уверен, совместно мы сможем создать новый, патриотический, эффектный дизайн документа, что позволит лучше идентифицировать ребенка по данному документу", - отметил парламентарий.
Депутат предложил вернуть документу исконное название "метрическое свидетельство" и осуществить данный проект в рамках определенного президентом России Владимиром Путиным Года семьи.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
На "Госуслугах" появится раздел "Мои SIM-карты"
13 июня, 17:37
 
ОбществоРоссияСултан ХамзаевТатьяна ГоликоваВладимир ПутинГосдума РФСоциальный навигаторДетские вопросы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала