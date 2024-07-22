https://ria.ru/20240722/sunak-1961115464.html

Сунак в обращении к Байдену обошел тему конфликта на Украине

Сунак в обращении к Байдену обошел тему конфликта на Украине - РИА Новости, 22.07.2024

Сунак в обращении к Байдену обошел тему конфликта на Украине

Бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак в соцсети Х пожелал вышедшему из предвыборной гонки президенту США Джо Байдену "всего наилучшего" и отметил... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T03:58

2024-07-22T03:58

2024-07-22T04:01

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак в соцсети Х пожелал вышедшему из предвыборной гонки президенту США Джо Байдену "всего наилучшего" и отметил достижения в их совместной работе, включая поддержку Израиля и создание AUKUS, но обойдя стороной тему конфликта на Украине и значительную финансовую помощь Киеву со стороны как США, так и Британии. "Наше партнерство привело к значительным достижениям, включая (альянс - ред.) AUKUS, неизменную поддержку Израиля и совместные усилия по защите нашего народа от угроз хуситов. Желаю ему всего наилучшего", - написал Сунак в своем аккаунте. При этом среди достижений в своей работе с Байденом Сунак не упомянул тему украинского конфликта и поддержку Киева, включая поставки вооружений на Украину. Действующий президент США Джо Байден в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче. Выборы президента США пройдут в ноябре.

https://ria.ru/20240722/bayden-1961111071.html

https://ria.ru/20240721/amerika-1961095037.html

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в мире, сша, израиль, украина, риши сунак, джо байден, камала харрис, выборы президента сша — 2024