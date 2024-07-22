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Сунак в обращении к Байдену обошел тему конфликта на Украине
Сунак в обращении к Байдену обошел тему конфликта на Украине - РИА Новости, 22.07.2024
Сунак в обращении к Байдену обошел тему конфликта на Украине
Бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак в соцсети Х пожелал вышедшему из предвыборной гонки президенту США Джо Байдену "всего наилучшего" и отметил... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T03:58
2024-07-22T03:58
2024-07-22T04:01
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак в соцсети Х пожелал вышедшему из предвыборной гонки президенту США Джо Байдену "всего наилучшего" и отметил достижения в их совместной работе, включая поддержку Израиля и создание AUKUS, но обойдя стороной тему конфликта на Украине и значительную финансовую помощь Киеву со стороны как США, так и Британии. "Наше партнерство привело к значительным достижениям, включая (альянс - ред.) AUKUS, неизменную поддержку Израиля и совместные усилия по защите нашего народа от угроз хуситов. Желаю ему всего наилучшего", - написал Сунак в своем аккаунте. При этом среди достижений в своей работе с Байденом Сунак не упомянул тему украинского конфликта и поддержку Киева, включая поставки вооружений на Украину. Действующий президент США Джо Байден в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче. Выборы президента США пройдут в ноябре.
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В мире, США, Израиль, Украина, Риши Сунак, Джо Байден, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Сунак в обращении к Байдену обошел тему конфликта на Украине
Сунак отметил достижения совместной с Байденом работы, не упомянув тему Украины