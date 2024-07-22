https://ria.ru/20240722/sud-1961175496.html
Верховный суд признал законным 19-летний приговор Навальному
Верховный суд признал законным 19-летний приговор Навальному - РИА Новости, 22.07.2024
Верховный суд признал законным 19-летний приговор Навальному
Верховный суд РФ признал законным 19-летний приговор Алексею Навальному по делу о создании экстремистского сообщества, рассказали РИА Новости в суде. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T12:18
2024-07-22T12:18
2024-07-22T12:18
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Верховный суд РФ признал законным 19-летний приговор Алексею Навальному по делу о создании экстремистского сообщества, рассказали РИА Новости в суде. "Приговор Московского городского суда оставлен без изменений, кассационная жалоба – без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства. В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. В марте следующего года Лефортовский суд Москвы приговорил его совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана). В августе 2023 года Мосгорсуд признал Навального виновным по делу о создании экстремистского сообщества, назначив совокупно 19 лет колонии - уже особого режима. Впоследствии Навального перевели отбывать срок на Ямал - в исправительную колонию №3 "Полярный волк", где он умер 16 февраля, медики пытались его реанимировать более получаса. По данным источника RT, предварительно, у Навального оторвался тромб, окончательно причины смерти устанавливаются, СУСК по Ямало-Ненецкому округу сообщало об организации процессуальной проверки.
https://ria.ru/20240627/storonnik-1955743782.html
https://radiosputnik.ru/20240711/navalnaya-1959019418.html
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происшествия, россия, москва, ямал, московский городской суд, ив роше
Происшествия, Россия, Москва, Ямал, Московский городской суд, Ив Роше
Верховный суд признал законным 19-летний приговор Навальному
ВС признал законным 19-летний приговор Навальному по делу об экстремизме
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Верховный суд РФ признал законным 19-летний приговор Алексею Навальному по делу о создании экстремистского сообщества, рассказали РИА Новости в суде.
«
"Приговор Московского городского суда оставлен без изменений, кассационная жалоба – без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства.
В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.
В марте следующего года Лефортовский суд Москвы приговорил его совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана).
В августе 2023 года Мосгорсуд признал Навального виновным по делу о создании экстремистского сообщества, назначив совокупно 19 лет колонии - уже особого режима. Впоследствии Навального перевели отбывать срок на Ямал - в исправительную колонию №3 "Полярный волк", где он умер 16 февраля, медики пытались его реанимировать более получаса. По данным источника RT, предварительно, у Навального оторвался тромб, окончательно причины смерти устанавливаются, СУСК по Ямало-Ненецкому округу сообщало об организации процессуальной проверки.