https://ria.ru/20240722/strelkov-1961203496.html

Супруга Стрелкова рассказала о его работе в колонии

Супруга Стрелкова рассказала о его работе в колонии - РИА Новости, 22.07.2024

Супруга Стрелкова рассказала о его работе в колонии

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), отбывающий наказание в ИК-5 Кирово-Чепецка для бывших сотрудников силовых структур, работает на швейном... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T13:30

2024-07-22T13:30

2024-07-22T13:31

происшествия

донецкая народная республика

кирово-чепецк

кировская область

игорь стрелков

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), отбывающий наказание в ИК-5 Кирово-Чепецка для бывших сотрудников силовых структур, работает на швейном производстве резчиком, сообщила его супруга Мирослава Регинская в своем канале в Telegram. "Игорь уже работает в колонии на швейном производстве, резчиком. Раньше он никогда не жаловался на зрение, теперь же просит привезти ему очки с диоптриями - в этой работе много мелких деталей", - написала она. Регинская добавила, что Стрелков чувствует себя нормально, нареканий к условиям содержания у него нет. Ранее Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным 4-летний приговор Стрелкову по обвинению в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете. Решение суда вступило в силу, мужчину этапировали в исправительную колонию №5 Кирово-Чепецка Кировской области для бывших сотрудников силовых структур для отбытия наказания. Стрелкову предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете из-за двух постов в Telegram, вину он не признал. Задержали его 21 июля 2023 года, в тот же день арестовали. Игорь Иванович Стрелков (настоящее имя - Игорь Всеволодович Гиркин) - бывший сотрудник ФСБ, занимал пост министра обороны ДНР. В последнее время известен как блогер и публицист.

https://ria.ru/20240529/strelkov-1949178174.html

https://ria.ru/20240125/arest-1923439363.html

донецкая народная республика

кирово-чепецк

кировская область

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происшествия, донецкая народная республика, кирово-чепецк, кировская область, игорь стрелков, telegram, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)