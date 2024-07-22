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Супруга Стрелкова рассказала о его работе в колонии - РИА Новости, 22.07.2024
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13:30 22.07.2024 (обновлено: 13:31 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/strelkov-1961203496.html
Супруга Стрелкова рассказала о его работе в колонии
Супруга Стрелкова рассказала о его работе в колонии - РИА Новости, 22.07.2024
Супруга Стрелкова рассказала о его работе в колонии
Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), отбывающий наказание в ИК-5 Кирово-Чепецка для бывших сотрудников силовых структур, работает на швейном... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T13:30
2024-07-22T13:31
происшествия
донецкая народная республика
кирово-чепецк
кировская область
игорь стрелков
telegram
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), отбывающий наказание в ИК-5 Кирово-Чепецка для бывших сотрудников силовых структур, работает на швейном производстве резчиком, сообщила его супруга Мирослава Регинская в своем канале в Telegram. "Игорь уже работает в колонии на швейном производстве, резчиком. Раньше он никогда не жаловался на зрение, теперь же просит привезти ему очки с диоптриями - в этой работе много мелких деталей", - написала она. Регинская добавила, что Стрелков чувствует себя нормально, нареканий к условиям содержания у него нет. Ранее Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным 4-летний приговор Стрелкову по обвинению в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете. Решение суда вступило в силу, мужчину этапировали в исправительную колонию №5 Кирово-Чепецка Кировской области для бывших сотрудников силовых структур для отбытия наказания. Стрелкову предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете из-за двух постов в Telegram, вину он не признал. Задержали его 21 июля 2023 года, в тот же день арестовали. Игорь Иванович Стрелков (настоящее имя - Игорь Всеволодович Гиркин) - бывший сотрудник ФСБ, занимал пост министра обороны ДНР. В последнее время известен как блогер и публицист.
https://ria.ru/20240529/strelkov-1949178174.html
https://ria.ru/20240125/arest-1923439363.html
донецкая народная республика
кирово-чепецк
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происшествия, донецкая народная республика, кирово-чепецк, кировская область, игорь стрелков, telegram, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Донецкая Народная Республика, Кирово-Чепецк, Кировская область, Игорь Стрелков, Telegram, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Супруга Стрелкова рассказала о его работе в колонии

Экс-министр обороны ДНР Стрелков работает на швейном производстве резчиком

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкИгорь Стрелков
Игорь Стрелков - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Игорь Стрелков. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), отбывающий наказание в ИК-5 Кирово-Чепецка для бывших сотрудников силовых структур, работает на швейном производстве резчиком, сообщила его супруга Мирослава Регинская в своем канале в Telegram.
«
"Игорь уже работает в колонии на швейном производстве, резчиком. Раньше он никогда не жаловался на зрение, теперь же просит привезти ему очки с диоптриями - в этой работе много мелких деталей", - написала она.
Регинская добавила, что Стрелков чувствует себя нормально, нареканий к условиям содержания у него нет.
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Ранее Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным 4-летний приговор Стрелкову по обвинению в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете. Решение суда вступило в силу, мужчину этапировали в исправительную колонию №5 Кирово-Чепецка Кировской области для бывших сотрудников силовых структур для отбытия наказания.
Стрелкову предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете из-за двух постов в Telegram, вину он не признал. Задержали его 21 июля 2023 года, в тот же день арестовали.
Игорь Иванович Стрелков (настоящее имя - Игорь Всеволодович Гиркин) - бывший сотрудник ФСБ, занимал пост министра обороны ДНР. В последнее время известен как блогер и публицист.
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ПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаКирово-ЧепецкКировская областьИгорь СтрелковTelegramФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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