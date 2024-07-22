https://ria.ru/20240722/strelba-1961267772.html
В Ростове-на-Дону двое мужчин оказали вооруженное сопротивление полицейским
В Ростове-на-Дону двое мужчин оказали вооруженное сопротивление полицейским - РИА Новости, 22.07.2024
В Ростове-на-Дону двое мужчин оказали вооруженное сопротивление полицейским
Двое ранее судимых мужчин, подозреваемых в совершении тяжких преступлений, оказали при задержании вооруженное сопротивление правоохранителям в Ростове-на-Дону,... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T16:39
2024-07-22T16:39
2024-07-22T16:39
происшествия
ростов-на-дону
россия
ростовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734147_0:0:3556:2001_1920x0_80_0_0_f8bb44da96ea617720eab44044b1b24d.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июл - РИА Новости. Двое ранее судимых мужчин, подозреваемых в совершении тяжких преступлений, оказали при задержании вооруженное сопротивление правоохранителям в Ростове-на-Дону, в результате перестрелки один из фигурантов скончался от ранений, второй скрылся, сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Ростовской области. Уточняется, что в понедельник на одной из улиц Ростова правоохранители проводили задержание ранее неоднократно судимых двух мужчин 1974 и 1970 года рождения, подозреваемых в совершении серии тяжких имущественных преступлений. При задержании мужчины оказали вооруженное сопротивление, начав стрельбу по полицейским. "В результате применения правоохранителями табельного оружия мужчина 1974 года рождения получил ранения, от которых скончался, его подельник скрылся", - говорится в сообщении. В настоящее время полицейские устанавливают местонахождение скрывшегося фигуранта для его последующего задержания.
https://ria.ru/20240719/sud-1960635389.html
https://ria.ru/20240624/zaderzhanie-1955082571.html
ростов-на-дону
россия
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734147_825:0:3556:2048_1920x0_80_0_0_c34809d8b3a484f32972d30f8626db7e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, Ростовская область
В Ростове-на-Дону двое мужчин оказали вооруженное сопротивление полицейским
В Ростове-на-Дону двое ранее судимых мужчин устроили перестрелку с полицией