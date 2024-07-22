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В Ростове-на-Дону двое мужчин оказали вооруженное сопротивление полицейским

В Ростове-на-Дону двое мужчин оказали вооруженное сопротивление полицейским - РИА Новости, 22.07.2024

В Ростове-на-Дону двое мужчин оказали вооруженное сопротивление полицейским

Двое ранее судимых мужчин, подозреваемых в совершении тяжких преступлений, оказали при задержании вооруженное сопротивление правоохранителям в Ростове-на-Дону,... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T16:39

2024-07-22T16:39

2024-07-22T16:39

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июл - РИА Новости. Двое ранее судимых мужчин, подозреваемых в совершении тяжких преступлений, оказали при задержании вооруженное сопротивление правоохранителям в Ростове-на-Дону, в результате перестрелки один из фигурантов скончался от ранений, второй скрылся, сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Ростовской области. Уточняется, что в понедельник на одной из улиц Ростова правоохранители проводили задержание ранее неоднократно судимых двух мужчин 1974 и 1970 года рождения, подозреваемых в совершении серии тяжких имущественных преступлений. При задержании мужчины оказали вооруженное сопротивление, начав стрельбу по полицейским. "В результате применения правоохранителями табельного оружия мужчина 1974 года рождения получил ранения, от которых скончался, его подельник скрылся", - говорится в сообщении. В настоящее время полицейские устанавливают местонахождение скрывшегося фигуранта для его последующего задержания.

https://ria.ru/20240719/sud-1960635389.html

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ростов-на-дону

россия

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происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область