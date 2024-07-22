https://ria.ru/20240722/strelba-1961195224.html
В Хорватии мужчина убил пять человек в доме престарелых
В Хорватии мужчина убил пять человек в доме престарелых - РИА Новости, 22.07.2024
В Хорватии мужчина убил пять человек в доме престарелых
Мужчина открыл огонь в доме престарелых в городе Дарувар в Хорватии, погибли пять человек, передает Хорватское радио и телевидение (HRT). РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T13:01
2024-07-22T13:01
2024-07-22T13:12
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БЕЛГРАД, 22 июл - РИА Новости. Мужчина открыл огонь в доме престарелых в городе Дарувар в Хорватии, погибли пять человек, передает Хорватское радио и телевидение (HRT). "По официально пока не подтвержденной информации, мужчина вошел в дом престарелых и инвалидов и начал стрелять в людей. Пять человек погибли на месте, остальным оказывается медицинская помощь", - кратко передает национальный телеканал. Местные СМИ предполагают, что нападавший уже задержан, МВД Хорватии пока не выступило с официальным сообщением.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хорватия
В Хорватии мужчина убил пять человек в доме престарелых
В Хорватии мужчина застрелил пять человек в доме престарелых и инвалидов
БЕЛГРАД, 22 июл - РИА Новости. Мужчина открыл огонь в доме престарелых в городе Дарувар в Хорватии, погибли пять человек, передает Хорватское радио и телевидение (HRT).
"По официально пока не подтвержденной информации, мужчина вошел в дом престарелых и инвалидов и начал стрелять в людей. Пять человек погибли на месте, остальным оказывается медицинская помощь", - кратко передает национальный телеканал.
Местные СМИ предполагают, что нападавший уже задержан, МВД Хорватии
пока не выступило с официальным сообщением.