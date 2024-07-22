https://ria.ru/20240722/strelba-1961195224.html

В Хорватии мужчина убил пять человек в доме престарелых

В Хорватии мужчина убил пять человек в доме престарелых - РИА Новости, 22.07.2024

В Хорватии мужчина убил пять человек в доме престарелых

Мужчина открыл огонь в доме престарелых в городе Дарувар в Хорватии, погибли пять человек, передает Хорватское радио и телевидение (HRT). РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T13:01

2024-07-22T13:01

2024-07-22T13:12

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БЕЛГРАД, 22 июл - РИА Новости. Мужчина открыл огонь в доме престарелых в городе Дарувар в Хорватии, погибли пять человек, передает Хорватское радио и телевидение (HRT). "По официально пока не подтвержденной информации, мужчина вошел в дом престарелых и инвалидов и начал стрелять в людей. Пять человек погибли на месте, остальным оказывается медицинская помощь", - кратко передает национальный телеканал. Местные СМИ предполагают, что нападавший уже задержан, МВД Хорватии пока не выступило с официальным сообщением.

https://ria.ru/20240722/ssha-1961147117.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, хорватия