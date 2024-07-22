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Экипаж упавшего под Москвой SSJ перешел на ручное управление
Экипаж упавшего под Москвой SSJ перешел на ручное управление - РИА Новости, 23.07.2024
Экипаж упавшего под Москвой SSJ перешел на ручное управление
Экипаж упавшего под Москвой SSJ перешел на ручное управление боковой ручкой управления и двигателями, однако снижение остановить не удалось, говорится в... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-22T17:50
2024-07-22T17:50
2024-07-23T00:50
москва
межгосударственный авиационный комитет
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Экипаж упавшего под Москвой SSJ перешел на ручное управление боковой ручкой управления и двигателями, однако снижение остановить не удалось, говорится в сообщении Межгосударственного авиационного комитета (МАК).Как рассказали в ведомстве, в ходе снижения было зафиксировано отключение автопилота и автомата тяги.“Экипаж перешел на ручное управление боковой ручкой управления (БРУ) и двигателями. Снижение продолжилось до высоты 4500 футов с последующим набором высоты 4750 футов", — сообщили в МАК.На шестой минуте полета при скорости 320 узлов сработал сигнал о превышении скорости, самолет начал снижаться с ростом угла тангажа на пикирование. Отклонение боковых ручек управления по тангажу не помогло выйти из снижения, отметили в ведомстве.Sukhoi Superjet авиакомпании "Газпром авиа" потерпел крушение 12 июля 2024 года в подмосковном лесу в районе города Коломны. На борту находились три члена экипажа, они погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело. СК сообщал, что лайнер вылетел после ремонта с завода и направлялся в аэропорт "Внуково", однако рухнул в районе деревни Апраксино.
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москва, межгосударственный авиационный комитет
Москва, Межгосударственный авиационный комитет
Экипаж упавшего под Москвой SSJ перешел на ручное управление
МАК: экипаж упавшего под Москвой SSJ перешел на ручное управление
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Экипаж упавшего под Москвой SSJ перешел на ручное управление боковой ручкой управления и двигателями, однако снижение остановить не удалось, говорится в сообщении Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
Как рассказали в ведомстве, в ходе снижения было зафиксировано отключение автопилота и автомата тяги.
«
“Экипаж перешел на ручное управление боковой ручкой управления (БРУ) и двигателями. Снижение продолжилось до высоты 4500 футов с последующим набором высоты 4750 футов", — сообщили в МАК.
На шестой минуте полета при скорости 320 узлов сработал сигнал о превышении скорости, самолет начал снижаться с ростом угла тангажа на пикирование. Отклонение боковых ручек управления по тангажу не помогло выйти из снижения, отметили в ведомстве.
Sukhoi Superjet авиакомпании "Газпром авиа" потерпел крушение 12 июля 2024 года в подмосковном лесу в районе города Коломны. На борту находились три члена экипажа, они погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело. СК сообщал, что лайнер вылетел после ремонта с завода и направлялся в аэропорт "Внуково", однако рухнул в районе деревни Апраксино.