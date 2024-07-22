https://ria.ru/20240722/ssj-1961291013.html

Экипаж упавшего под Москвой SSJ перешел на ручное управление

Экипаж упавшего под Москвой SSJ перешел на ручное управление - РИА Новости, 23.07.2024

Экипаж упавшего под Москвой SSJ перешел на ручное управление

Экипаж упавшего под Москвой SSJ перешел на ручное управление боковой ручкой управления и двигателями, однако снижение остановить не удалось, говорится в... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-22T17:50

2024-07-22T17:50

2024-07-23T00:50

москва

межгосударственный авиационный комитет

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Экипаж упавшего под Москвой SSJ перешел на ручное управление боковой ручкой управления и двигателями, однако снижение остановить не удалось, говорится в сообщении Межгосударственного авиационного комитета (МАК).Как рассказали в ведомстве, в ходе снижения было зафиксировано отключение автопилота и автомата тяги.“Экипаж перешел на ручное управление боковой ручкой управления (БРУ) и двигателями. Снижение продолжилось до высоты 4500 футов с последующим набором высоты 4750 футов", — сообщили в МАК.На шестой минуте полета при скорости 320 узлов сработал сигнал о превышении скорости, самолет начал снижаться с ростом угла тангажа на пикирование. Отклонение боковых ручек управления по тангажу не помогло выйти из снижения, отметили в ведомстве.Sukhoi Superjet авиакомпании "Газпром авиа" потерпел крушение 12 июля 2024 года в подмосковном лесу в районе города Коломны. На борту находились три члена экипажа, они погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело. СК сообщал, что лайнер вылетел после ремонта с завода и направлялся в аэропорт "Внуково", однако рухнул в районе деревни Апраксино.

https://ria.ru/20240718/rossija-1960412795.html

москва

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москва, межгосударственный авиационный комитет