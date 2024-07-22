https://ria.ru/20240722/ssha-1961339897.html

США хотят использовать космические системы наблюдения за угрозами в Арктике

США хотят использовать космические системы наблюдения за угрозами в Арктике - РИА Новости, 22.07.2024

США хотят использовать космические системы наблюдения за угрозами в Арктике

Министерство обороны США намерено использовать новые системы наблюдения и предупреждения о ракетном нападении с размещением в космосе для борьбы с угрозами в... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T22:47

2024-07-22T22:47

2024-07-22T22:52

сша

арктика

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Министерство обороны США намерено использовать новые системы наблюдения и предупреждения о ракетном нападении с размещением в космосе для борьбы с угрозами в Арктике, следует из опубликованной в понедельник обновленной Арктической стратегии Пентагона. "Министерство обороны продолжит изучать опции новых космических систем предупреждения о ракетах и систем наблюдения с более широким полярным покрытием", - указано в документе. В стратегии также отмечается, что такой подход позволит США улучшить способность противостоять текущим и новым аэрокосмическим и морским угрозам, исходящим из Арктики или проходящим через нее.

https://ria.ru/20240722/ssha-1961338825.html

сша

арктика

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сша, арктика, министерство обороны сша