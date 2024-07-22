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США хотят использовать космические системы наблюдения за угрозами в Арктике - РИА Новости, 22.07.2024
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22:47 22.07.2024 (обновлено: 22:52 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/ssha-1961339897.html
США хотят использовать космические системы наблюдения за угрозами в Арктике
США хотят использовать космические системы наблюдения за угрозами в Арктике - РИА Новости, 22.07.2024
США хотят использовать космические системы наблюдения за угрозами в Арктике
Министерство обороны США намерено использовать новые системы наблюдения и предупреждения о ракетном нападении с размещением в космосе для борьбы с угрозами в... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T22:47
2024-07-22T22:52
сша
арктика
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Министерство обороны США намерено использовать новые системы наблюдения и предупреждения о ракетном нападении с размещением в космосе для борьбы с угрозами в Арктике, следует из опубликованной в понедельник обновленной Арктической стратегии Пентагона. "Министерство обороны продолжит изучать опции новых космических систем предупреждения о ракетах и систем наблюдения с более широким полярным покрытием", - указано в документе. В стратегии также отмечается, что такой подход позволит США улучшить способность противостоять текущим и новым аэрокосмическим и морским угрозам, исходящим из Арктики или проходящим через нее.
https://ria.ru/20240722/ssha-1961338825.html
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сша, арктика, министерство обороны сша
США, Арктика, Министерство обороны США
США хотят использовать космические системы наблюдения за угрозами в Арктике

США намерены следить за угрозами в Арктике с помощью космических систем

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкОстров Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа
Остров Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Илья Тимин
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Остров Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Министерство обороны США намерено использовать новые системы наблюдения и предупреждения о ракетном нападении с размещением в космосе для борьбы с угрозами в Арктике, следует из опубликованной в понедельник обновленной Арктической стратегии Пентагона.
«
"Министерство обороны продолжит изучать опции новых космических систем предупреждения о ракетах и систем наблюдения с более широким полярным покрытием", - указано в документе.
В стратегии также отмечается, что такой подход позволит США улучшить способность противостоять текущим и новым аэрокосмическим и морским угрозам, исходящим из Арктики или проходящим через нее.
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