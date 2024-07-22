Рейтинг@Mail.ru
США обеспокоены взаимодействием России и Китая в Арктике, сообщил Пентагон - РИА Новости, 22.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:37 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/ssha-1961338825.html
США обеспокоены взаимодействием России и Китая в Арктике, сообщил Пентагон
США обеспокоены взаимодействием России и Китая в Арктике, сообщил Пентагон - РИА Новости, 22.07.2024
США обеспокоены взаимодействием России и Китая в Арктике, сообщил Пентагон
США следят за растущим взаимодействием России и КНР в Арктике, испытывают озабоченность в связи с ним, говорится в опубликованной в понедельник оборонным... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T22:37
2024-07-22T22:37
россия
сша
арктика
владимир путин
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811630246_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_7b48096fe6c989db9b147ef865d79c54.jpg
ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. США следят за растущим взаимодействием России и КНР в Арктике, испытывают озабоченность в связи с ним, говорится в опубликованной в понедельник оборонным ведомством США обновленной Стратегии по Арктике. "Хотя между КНР и Россией остаются существенные сферы, где есть разногласия, их растущая координация в (арктическом - ред.) регионе вызывает озабоченность и министерство обороны продолжает следить за их взаимодействием", - говорится в документе. Его авторы также отмечают, что озабоченность Вашингтона вызывают "растущие возможности России в Арктике, которые потенциально представляют угрозу территории США и союзников". Помимо России и Китая озабоченность оборонного ведомства США вызывает климат. В Пентагоне предупреждают, что по мере изменения климата будет расти риск случайностей и просчетов, а также ухудшения экологической ситуации там. "Арктика может пережить первое лето без льдов уже к 2030 году, и потеря льдов приведет к оживлению арктических морских путей и повышению доступности подводных ресурсов. Увеличение человеческой активности в свою очередь повысит риски случайностей, просчетов и ухудшения экологической ситуации", - говорится в новой стратегии американских военных. В феврале телеканал NBC News со ссылкой на информационно-аналитическую фирму Strider Intelligence сообщал, что Россия, вероятно, опережает США в освоении Арктики на десять лет и больше. В своем новом отчете фирма также указывала на расширяющееся сотрудничество России и Китая в рамках ряда проектов в Арктике и на Дальнем Востоке, в особенности в сфере СПГ, добычи полезных ископаемых и создания инфраструктуры. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что мощный ледокольный флот - огромное конкурентное преимущество России в мире. По его словам, это открывает колоссальные возможности для развития логистики, промышленности, создания новых рабочих мест, для комплексного обустройства арктических городов и поселков, реализации проектов действительно глобального уровня, для международного сотрудничества со всеми, кто хочет и готов работать с Россией.
https://ria.ru/20240722/pentagon-1961336278.html
https://ria.ru/20240612/kanada-1952431006.html
россия
сша
арктика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811630246_593:0:3324:2048_1920x0_80_0_0_b9f6039150398c2866be6110786c8747.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, арктика, владимир путин, министерство обороны сша
Россия, США, Арктика, Владимир Путин, Министерство обороны США
США обеспокоены взаимодействием России и Китая в Арктике, сообщил Пентагон

Пентагон: США обеспокоены растущим взаимодействием России и Китая в Арктике

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. США следят за растущим взаимодействием России и КНР в Арктике, испытывают озабоченность в связи с ним, говорится в опубликованной в понедельник оборонным ведомством США обновленной Стратегии по Арктике.
«
"Хотя между КНР и Россией остаются существенные сферы, где есть разногласия, их растущая координация в (арктическом - ред.) регионе вызывает озабоченность и министерство обороны продолжает следить за их взаимодействием", - говорится в документе.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
Пентагон обнародовал обновленную стратегию США по Арктике
Вчера, 22:11
Его авторы также отмечают, что озабоченность Вашингтона вызывают "растущие возможности России в Арктике, которые потенциально представляют угрозу территории США и союзников".
Помимо России и Китая озабоченность оборонного ведомства США вызывает климат. В Пентагоне предупреждают, что по мере изменения климата будет расти риск случайностей и просчетов, а также ухудшения экологической ситуации там.
«
"Арктика может пережить первое лето без льдов уже к 2030 году, и потеря льдов приведет к оживлению арктических морских путей и повышению доступности подводных ресурсов. Увеличение человеческой активности в свою очередь повысит риски случайностей, просчетов и ухудшения экологической ситуации", - говорится в новой стратегии американских военных.
В феврале телеканал NBC News со ссылкой на информационно-аналитическую фирму Strider Intelligence сообщал, что Россия, вероятно, опережает США в освоении Арктики на десять лет и больше. В своем новом отчете фирма также указывала на расширяющееся сотрудничество России и Китая в рамках ряда проектов в Арктике и на Дальнем Востоке, в особенности в сфере СПГ, добычи полезных ископаемых и создания инфраструктуры.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что мощный ледокольный флот - огромное конкурентное преимущество России в мире. По его словам, это открывает колоссальные возможности для развития логистики, промышленности, создания новых рабочих мест, для комплексного обустройства арктических городов и поселков, реализации проектов действительно глобального уровня, для международного сотрудничества со всеми, кто хочет и готов работать с Россией.
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
Канада работает над внесением изменений в стратегию по Арктике
12 июня, 20:21
 
РоссияСШААрктикаВладимир ПутинМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала