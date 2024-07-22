США обеспокоены взаимодействием России и Китая в Арктике, сообщил Пентагон
Пентагон: США обеспокоены растущим взаимодействием России и Китая в Арктике
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. США следят за растущим взаимодействием России и КНР в Арктике, испытывают озабоченность в связи с ним, говорится в опубликованной в понедельник оборонным ведомством США обновленной Стратегии по Арктике.
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"Хотя между КНР и Россией остаются существенные сферы, где есть разногласия, их растущая координация в (арктическом - ред.) регионе вызывает озабоченность и министерство обороны продолжает следить за их взаимодействием", - говорится в документе.
Его авторы также отмечают, что озабоченность Вашингтона вызывают "растущие возможности России в Арктике, которые потенциально представляют угрозу территории США и союзников".
Помимо России и Китая озабоченность оборонного ведомства США вызывает климат. В Пентагоне предупреждают, что по мере изменения климата будет расти риск случайностей и просчетов, а также ухудшения экологической ситуации там.
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"Арктика может пережить первое лето без льдов уже к 2030 году, и потеря льдов приведет к оживлению арктических морских путей и повышению доступности подводных ресурсов. Увеличение человеческой активности в свою очередь повысит риски случайностей, просчетов и ухудшения экологической ситуации", - говорится в новой стратегии американских военных.
В феврале телеканал NBC News со ссылкой на информационно-аналитическую фирму Strider Intelligence сообщал, что Россия, вероятно, опережает США в освоении Арктики на десять лет и больше. В своем новом отчете фирма также указывала на расширяющееся сотрудничество России и Китая в рамках ряда проектов в Арктике и на Дальнем Востоке, в особенности в сфере СПГ, добычи полезных ископаемых и создания инфраструктуры.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что мощный ледокольный флот - огромное конкурентное преимущество России в мире. По его словам, это открывает колоссальные возможности для развития логистики, промышленности, создания новых рабочих мест, для комплексного обустройства арктических городов и поселков, реализации проектов действительно глобального уровня, для международного сотрудничества со всеми, кто хочет и готов работать с Россией.