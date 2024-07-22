https://ria.ru/20240722/ssha-1961321484.html

США готовы прибегнуть к использованию ядерного оружия для защиты Японии

США готовы прибегнуть к использованию ядерного оружия для защиты Японии - РИА Новости, 22.07.2024

США готовы прибегнуть к использованию ядерного оружия для защиты Японии

США привержены использованию любых средств, включая ядерные, для выполнения обязательств по обеспечению безопасности Японии, сообщил госдеп. РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T20:07

2024-07-22T20:07

2024-07-22T20:07

в мире

япония

сша

энтони блинкен

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/11/1728686230_0:143:3319:2009_1920x0_80_0_0_fd4a6b7a2fb96abd05297df3de569578.jpg

ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. США привержены использованию любых средств, включая ядерные, для выполнения обязательств по обеспечению безопасности Японии, сообщил госдеп. "Наши обязательства по договору безопасности перед нашими японскими союзниками нерушимы, и мы полны решимости использовать все имеющиеся в распоряжении Америки средства, включая ядерные, чтобы обеспечить выполнение этих обязательств", - заявил помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэниел Критенбринк на брифинге по предстоящему турне госсекретаря Энтони Блинкена в АТР. "Перед лицом растущих беспрецедентных угроз в регионе США и Япония намерены ответственным образом продемонстрировать, как мы выстоим и обеспечим не только защиту Японии, но и наш вклад в региональную безопасность", - добавил дипломат.

https://ria.ru/20240715/koreja-1959870480.html

япония

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, япония, сша, энтони блинкен