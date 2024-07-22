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США готовы прибегнуть к использованию ядерного оружия для защиты Японии - РИА Новости, 22.07.2024
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20:07 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/ssha-1961321484.html
США готовы прибегнуть к использованию ядерного оружия для защиты Японии
США готовы прибегнуть к использованию ядерного оружия для защиты Японии - РИА Новости, 22.07.2024
США готовы прибегнуть к использованию ядерного оружия для защиты Японии
США привержены использованию любых средств, включая ядерные, для выполнения обязательств по обеспечению безопасности Японии, сообщил госдеп. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T20:07
2024-07-22T20:07
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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. США привержены использованию любых средств, включая ядерные, для выполнения обязательств по обеспечению безопасности Японии, сообщил госдеп. "Наши обязательства по договору безопасности перед нашими японскими союзниками нерушимы, и мы полны решимости использовать все имеющиеся в распоряжении Америки средства, включая ядерные, чтобы обеспечить выполнение этих обязательств", - заявил помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэниел Критенбринк на брифинге по предстоящему турне госсекретаря Энтони Блинкена в АТР. "Перед лицом растущих беспрецедентных угроз в регионе США и Япония намерены ответственным образом продемонстрировать, как мы выстоим и обеспечим не только защиту Японии, но и наш вклад в региональную безопасность", - добавил дипломат.
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в мире, япония, сша, энтони блинкен
В мире, Япония, США, Энтони Блинкен
США готовы прибегнуть к использованию ядерного оружия для защиты Японии

Госдеп: США намерены использовать ядерные средства для безопасности Японии

© Фото : (U.S. Air Force / Staff Sgt. Melanie Bulow-GontermСтратегический бомбардировщик B-1B Lancer ВВС США на авиабазе в Мисаве, Япония
Стратегический бомбардировщик B-1B Lancer ВВС США на авиабазе в Мисаве, Япония - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© Фото : (U.S. Air Force / Staff Sgt. Melanie Bulow-Gonterm
Стратегический бомбардировщик B-1B Lancer ВВС США на авиабазе в Мисаве, Япония. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. США привержены использованию любых средств, включая ядерные, для выполнения обязательств по обеспечению безопасности Японии, сообщил госдеп.
"Наши обязательства по договору безопасности перед нашими японскими союзниками нерушимы, и мы полны решимости использовать все имеющиеся в распоряжении Америки средства, включая ядерные, чтобы обеспечить выполнение этих обязательств", - заявил помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэниел Критенбринк на брифинге по предстоящему турне госсекретаря Энтони Блинкена в АТР.
"Перед лицом растущих беспрецедентных угроз в регионе США и Япония намерены ответственным образом продемонстрировать, как мы выстоим и обеспечим не только защиту Японии, но и наш вклад в региональную безопасность", - добавил дипломат.
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В миреЯпонияСШАЭнтони Блинкен
 
 
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