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США готовы прибегнуть к использованию ядерного оружия для защиты Японии
США готовы прибегнуть к использованию ядерного оружия для защиты Японии - РИА Новости, 22.07.2024
США готовы прибегнуть к использованию ядерного оружия для защиты Японии
США привержены использованию любых средств, включая ядерные, для выполнения обязательств по обеспечению безопасности Японии, сообщил госдеп. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T20:07
2024-07-22T20:07
2024-07-22T20:07
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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. США привержены использованию любых средств, включая ядерные, для выполнения обязательств по обеспечению безопасности Японии, сообщил госдеп. "Наши обязательства по договору безопасности перед нашими японскими союзниками нерушимы, и мы полны решимости использовать все имеющиеся в распоряжении Америки средства, включая ядерные, чтобы обеспечить выполнение этих обязательств", - заявил помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэниел Критенбринк на брифинге по предстоящему турне госсекретаря Энтони Блинкена в АТР. "Перед лицом растущих беспрецедентных угроз в регионе США и Япония намерены ответственным образом продемонстрировать, как мы выстоим и обеспечим не только защиту Японии, но и наш вклад в региональную безопасность", - добавил дипломат.
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в мире, япония, сша, энтони блинкен
В мире, Япония, США, Энтони Блинкен
США готовы прибегнуть к использованию ядерного оружия для защиты Японии
Госдеп: США намерены использовать ядерные средства для безопасности Японии