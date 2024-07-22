https://ria.ru/20240722/ssha-1961191631.html

США в любом случае продолжат помогать Украине, заявил Песков

США в любом случае продолжат помогать Украине, заявил Песков - РИА Новости, 22.07.2024

США в любом случае продолжат помогать Украине, заявил Песков

США так или иначе будут продолжать помогать Украине, пытаясь нагрузить своих "европейских подчиненных", заявил журналистам пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T12:49

2024-07-22T12:49

2024-07-22T12:51

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. США так или иначе будут продолжать помогать Украине, пытаясь нагрузить своих "европейских подчиненных", заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Что касается продолжения или непродолжения помощи со стороны США, - конечно же, США так или иначе будут продолжать эту помощь, это очевидно, пытаясь побольше нагрузить своих европейских подчиненных финансово. Эта тенденция тоже хорошо прослеживается", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240722/peskov-1961191018.html

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сша, украина, россия, дмитрий песков, в мире, политика