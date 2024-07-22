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США в любом случае продолжат помогать Украине, заявил Песков
США в любом случае продолжат помогать Украине, заявил Песков - РИА Новости, 22.07.2024
США в любом случае продолжат помогать Украине, заявил Песков
США так или иначе будут продолжать помогать Украине, пытаясь нагрузить своих "европейских подчиненных", заявил журналистам пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T12:49
2024-07-22T12:49
2024-07-22T12:51
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. США так или иначе будут продолжать помогать Украине, пытаясь нагрузить своих "европейских подчиненных", заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Что касается продолжения или непродолжения помощи со стороны США, - конечно же, США так или иначе будут продолжать эту помощь, это очевидно, пытаясь побольше нагрузить своих европейских подчиненных финансово. Эта тенденция тоже хорошо прослеживается", - сказал Песков.
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сша, украина, россия, дмитрий песков, в мире, политика
США, Украина, Россия, Дмитрий Песков, В мире, Политика
США в любом случае продолжат помогать Украине, заявил Песков
Песков: США так или иначе продолжат помогать Украине