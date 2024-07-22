В США назначили комиссию для расследования покушения на Трампа
Майоркас назначил двухпартийную комиссию для расследования покушения на Трампа
© AP Photo / Gene J. PuskarКандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге
© AP Photo / Gene J. Puskar
Кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас назначил двухпартийную независимую комиссию для проведения расследования покушения на экс-президента Дональда Трампа, следует из заявления ведомства.
"Министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас назначает двухпартийную группу с обширным опытом в области охраны правопорядка и безопасности для проведения 45-дневной независимой проверки планирования и действий, предпринятых Секретной службой США и государственными и местными органами власти до, во время и после митинга (во время которого на Трампа было совершено покушение - ред.)", - говорится в заявлении ведомства.
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Как следует из заявления, независимая проверка будет проводиться таким образом, чтобы не мешать текущему уголовному расследованию ФБР США.
В субботу, 13 июля, на предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Сообщалось, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.
Министерство внутренней безопасности США 17 июля заявило, что проведет расследование работы Секретной службы по обеспечению охраны Дональда Трампа во время его предвыборного митинга. ФБР расследует инцидент как "попытку покушения и возможный внутренний терроризм". По информации ФБР, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс.