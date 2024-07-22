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Американцы пожертвовали более 46 миллионов долларов кампании Харрис - РИА Новости, 22.07.2024
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05:20 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/ssha-1961118852.html
Американцы пожертвовали более 46 миллионов долларов кампании Харрис
Американцы пожертвовали более 46 миллионов долларов кампании Харрис - РИА Новости, 22.07.2024
Американцы пожертвовали более 46 миллионов долларов кампании Харрис
Американцы за несколько часов пожертвовали уже 46,7 миллиона долларов предвыборной кампании вице-президента США Камалы Харрис, сообщает платформа для сбора... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T05:20
2024-07-22T05:20
в мире
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камала харрис
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Американцы за несколько часов пожертвовали уже 46,7 миллиона долларов предвыборной кампании вице-президента США Камалы Харрис, сообщает платформа для сбора средств ActBlue. Ранее ActBlue сообщала, что граждане США за пять часов пожертвовали более 27,5 миллиона долларов. "Сторонники среди рядовых (американцев - ред.) собрали 46,7 миллиона долларов ​​через ActBlue после запуска кампании вице-президента Камалы Харрис", - написала ActBlue в своем аккаунте в социальной сети Х. Платформа отмечает, что это самый крупный сбор в течение дня в 2024 году. Байден в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче. Выборы президента США пройдут в ноябре.
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в мире, сша, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Американцы пожертвовали более 46 миллионов долларов кампании Харрис

ActBlue: американцы собрали 46,7 миллиона долларов предвыборной кампании Харрис

© AP Photo / Carlos OsorioВице-президент США Камала Харрис
Вице-президент США Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© AP Photo / Carlos Osorio
Вице-президент США Камала Харрис . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Американцы за несколько часов пожертвовали уже 46,7 миллиона долларов предвыборной кампании вице-президента США Камалы Харрис, сообщает платформа для сбора средств ActBlue.
Ранее ActBlue сообщала, что граждане США за пять часов пожертвовали более 27,5 миллиона долларов.
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"Сторонники среди рядовых (американцев - ред.) собрали 46,7 миллиона долларов ​​через ActBlue после запуска кампании вице-президента Камалы Харрис", - написала ActBlue в своем аккаунте в социальной сети Х.
Платформа отмечает, что это самый крупный сбор в течение дня в 2024 году.
Байден в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.
Выборы президента США пройдут в ноябре.
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