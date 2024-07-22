https://ria.ru/20240722/ssha-1961114210.html

В США рассказали, почему Байден поддержал Харрис

В США рассказали, почему Байден поддержал Харрис - РИА Новости, 22.07.2024

В США рассказали, почему Байден поддержал Харрис

Действующий президент США Джо Байден, возможно, решил поддержать кандидатуру вице-президента Камалы Харрис в качестве кандидата от демократов на президентских... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T03:24

2024-07-22T03:24

2024-07-22T07:52

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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Действующий президент США Джо Байден, возможно, решил поддержать кандидатуру вице-президента Камалы Харрис в качестве кандидата от демократов на президентских выборах, чтобы сохранить сотни миллионов долларов, собранных их предвыборной кампанией, заявила РИА Новости кандидат в Конгресс от республиканской партии Кэтлин Уинн. Байден в воскресенье сообщил, что не пойдет на второй срок. Он поддержал кандидатуру Харрис, которая уже заявила, что намерена заслужить номинацию демократов. Как отмечают в прессе, средства, собранные кампанией Байден-Харрис, смогут почти без ограничений быть использованы в случае, если Харрис остается одним из кандидатов, но если оба они покинут гонку, то на использование этих средств возникли бы законодательные ограничения. "Я думаю, что его поддержка Харрис... Я слышала, что это скорее финансовый вопрос. Они собрали миллионы долларов, поэтому Харрис должна остаться в бюллетенях", - сказала Уинн. Есть вероятность, что сенатор Марк Келли от штата Аризона может быть выбран кандидатом на вице-президента при Харрис, добавила политик, подчеркнув, что Харрис идет на выборы в невыгодном положении, поскольку она плотно ассоциируется с Байденом, чьи рейтинги существенно упали за последнее время. "Демократы переиграли, и мы находимся в ситуации, когда американцы, независимо от партии, хотят вернуть стабилизацию и нормализацию в эту страну, и многие чувствуют, что мы рискуем потерять нашу страну, и это из-за политики Харрис и Байдена. Поэтому я не знаю, как она теперь отделит себя от человека, под началом которого она работала", - отмечает республиканская кандидатка. Ранее СМИ по итогам анализа федеральных данных по избирательным кампаниям сообщили, что Трамп за период с апреля по июнь собрал 431 миллион долларов, что почти на 100 миллионов больше, чем кампания Байден-Харрис.

https://ria.ru/20240722/bayden-1961111071.html

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в мире, сша, аризона, джо байден, камала харрис, выборы президента сша — 2024