https://ria.ru/20240722/ssha-1961111616.html

Экс-помощник Рейгана прокомментировал выход Байдена из президентской гонки

Экс-помощник Рейгана прокомментировал выход Байдена из президентской гонки - РИА Новости, 22.07.2024

Экс-помощник Рейгана прокомментировал выход Байдена из президентской гонки

Демократическая партия США не обладает достаточным запасом времени для того, чтобы создать нового кандидата на высший пост в стране после выхода Джо Байдена из... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T02:14

2024-07-22T02:14

2024-07-22T02:14

в мире

сша

джо байден

пол крейг робертс

камала харрис

выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 22 июл – РИА Новости. Демократическая партия США не обладает достаточным запасом времени для того, чтобы создать нового кандидата на высший пост в стране после выхода Джо Байдена из президентской гонки, партии нужен узнаваемый человек, заявил РИА Новости бывший помощник министра финансов в администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс. Байден в воскресенье заявил, что не будет пытаться переизбраться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче. По словам Робертса, у демократов "недостаточно времени" для создания образа нового кандидата в президенты, поэтому им нужен кто-то узнаваемый и кто-то, у кого уже есть поддержка избирателей, например, экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон. "Хиллари и (Барак - ред.) Обама - главные политические фигуры в Демократической партии. Если Хиллари получит поддержку Обамы, она, скорее всего, станет кандидатом", – сказал он. Комментируя выход Байдена из президентской гонки, Робертс отметил, что, возможно, в демпартии ждали, "чтобы увидеть, удастся ли запланированное убийство Трампа". "Поскольку покушение провалилось, демократам нужен более жизнеспособный кандидат", – добавил экс-чиновник.

https://ria.ru/20240721/amerika-1961095037.html

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в мире, сша, джо байден, пол крейг робертс, камала харрис, выборы президента сша — 2024