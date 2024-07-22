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Экс-помощник Рейгана прокомментировал выход Байдена из президентской гонки - РИА Новости, 22.07.2024
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02:14 22.07.2024
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Экс-помощник Рейгана прокомментировал выход Байдена из президентской гонки
Экс-помощник Рейгана прокомментировал выход Байдена из президентской гонки - РИА Новости, 22.07.2024
Экс-помощник Рейгана прокомментировал выход Байдена из президентской гонки
Демократическая партия США не обладает достаточным запасом времени для того, чтобы создать нового кандидата на высший пост в стране после выхода Джо Байдена из... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T02:14
2024-07-22T02:14
в мире
сша
джо байден
пол крейг робертс
камала харрис
выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 22 июл – РИА Новости. Демократическая партия США не обладает достаточным запасом времени для того, чтобы создать нового кандидата на высший пост в стране после выхода Джо Байдена из президентской гонки, партии нужен узнаваемый человек, заявил РИА Новости бывший помощник министра финансов в администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс. Байден в воскресенье заявил, что не будет пытаться переизбраться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче. По словам Робертса, у демократов "недостаточно времени" для создания образа нового кандидата в президенты, поэтому им нужен кто-то узнаваемый и кто-то, у кого уже есть поддержка избирателей, например, экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон. "Хиллари и (Барак - ред.) Обама - главные политические фигуры в Демократической партии. Если Хиллари получит поддержку Обамы, она, скорее всего, станет кандидатом", – сказал он. Комментируя выход Байдена из президентской гонки, Робертс отметил, что, возможно, в демпартии ждали, "чтобы увидеть, удастся ли запланированное убийство Трампа". "Поскольку покушение провалилось, демократам нужен более жизнеспособный кандидат", – добавил экс-чиновник.
https://ria.ru/20240721/amerika-1961095037.html
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в мире, сша, джо байден, пол крейг робертс, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джо Байден, Пол Крейг Робертс, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Экс-помощник Рейгана прокомментировал выход Байдена из президентской гонки

Экс-помощник Рейгана Робертс: у демократов нет времени создать нового кандидата

© AP Photo / Matt RourkeПрезидент Джо Байден
Президент Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Президент Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 июл – РИА Новости. Демократическая партия США не обладает достаточным запасом времени для того, чтобы создать нового кандидата на высший пост в стране после выхода Джо Байдена из президентской гонки, партии нужен узнаваемый человек, заявил РИА Новости бывший помощник министра финансов в администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.
Байден в воскресенье заявил, что не будет пытаться переизбраться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
Байден — все: демократов уже ничто не спасет
Вчера, 22:50
По словам Робертса, у демократов "недостаточно времени" для создания образа нового кандидата в президенты, поэтому им нужен кто-то узнаваемый и кто-то, у кого уже есть поддержка избирателей, например, экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон.
"Хиллари и (Барак - ред.) Обама - главные политические фигуры в Демократической партии. Если Хиллари получит поддержку Обамы, она, скорее всего, станет кандидатом", – сказал он.
Комментируя выход Байдена из президентской гонки, Робертс отметил, что, возможно, в демпартии ждали, "чтобы увидеть, удастся ли запланированное убийство Трампа".
"Поскольку покушение провалилось, демократам нужен более жизнеспособный кандидат", – добавил экс-чиновник.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
Медведев прокомментировал выход Байдена из президентской гонки
01:36
 
В миреСШАДжо БайденПол Крейг РобертсКамала ХаррисВыборы президента США — 2024
 
 
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