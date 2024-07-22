https://ria.ru/20240722/ssha-1961111616.html
Экс-помощник Рейгана прокомментировал выход Байдена из президентской гонки
Экс-помощник Рейгана прокомментировал выход Байдена из президентской гонки - РИА Новости, 22.07.2024
Экс-помощник Рейгана прокомментировал выход Байдена из президентской гонки
Демократическая партия США не обладает достаточным запасом времени для того, чтобы создать нового кандидата на высший пост в стране после выхода Джо Байдена из... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T02:14
2024-07-22T02:14
2024-07-22T02:14
в мире
сша
джо байден
пол крейг робертс
камала харрис
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959219619_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d870f8b992c9b8d471a16d360c4a398f.jpg
ВАШИНГТОН, 22 июл – РИА Новости. Демократическая партия США не обладает достаточным запасом времени для того, чтобы создать нового кандидата на высший пост в стране после выхода Джо Байдена из президентской гонки, партии нужен узнаваемый человек, заявил РИА Новости бывший помощник министра финансов в администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс. Байден в воскресенье заявил, что не будет пытаться переизбраться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче. По словам Робертса, у демократов "недостаточно времени" для создания образа нового кандидата в президенты, поэтому им нужен кто-то узнаваемый и кто-то, у кого уже есть поддержка избирателей, например, экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон. "Хиллари и (Барак - ред.) Обама - главные политические фигуры в Демократической партии. Если Хиллари получит поддержку Обамы, она, скорее всего, станет кандидатом", – сказал он. Комментируя выход Байдена из президентской гонки, Робертс отметил, что, возможно, в демпартии ждали, "чтобы увидеть, удастся ли запланированное убийство Трампа". "Поскольку покушение провалилось, демократам нужен более жизнеспособный кандидат", – добавил экс-чиновник.
https://ria.ru/20240721/amerika-1961095037.html
https://ria.ru/20240722/medvedev-1961109095.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959219619_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_899e329da4ca7611a57bc8f29ab08212.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, пол крейг робертс, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джо Байден, Пол Крейг Робертс, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Экс-помощник Рейгана прокомментировал выход Байдена из президентской гонки
Экс-помощник Рейгана Робертс: у демократов нет времени создать нового кандидата
ВАШИНГТОН, 22 июл – РИА Новости. Демократическая партия США не обладает достаточным запасом времени для того, чтобы создать нового кандидата на высший пост в стране после выхода Джо Байдена из президентской гонки, партии нужен узнаваемый человек, заявил РИА Новости бывший помощник министра финансов в администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.
Байден в воскресенье заявил, что не будет пытаться переизбраться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис
. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп
неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.
По словам Робертса, у демократов "недостаточно времени" для создания образа нового кандидата в президенты, поэтому им нужен кто-то узнаваемый и кто-то, у кого уже есть поддержка избирателей, например, экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон
.
"Хиллари и (Барак - ред.) Обама - главные политические фигуры в Демократической партии. Если Хиллари получит поддержку Обамы, она, скорее всего, станет кандидатом", – сказал он.
Комментируя выход Байдена из президентской гонки, Робертс отметил, что, возможно, в демпартии ждали, "чтобы увидеть, удастся ли запланированное убийство Трампа".
"Поскольку покушение провалилось, демократам нужен более жизнеспособный кандидат", – добавил экс-чиновник.