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Байден принял верное решение о выходе из предвыборной гонки, заявил Янг - РИА Новости, 22.07.2024
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02:06 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/ssha-1961110898.html
Байден принял верное решение о выходе из предвыборной гонки, заявил Янг
Байден принял верное решение о выходе из предвыборной гонки, заявил Янг - РИА Новости, 22.07.2024
Байден принял верное решение о выходе из предвыборной гонки, заявил Янг
Президент США Джо Байден принял правильное решение о выходе из предвыборной гонки, заявил в интервью РИА Новости бывший постоянный представитель США в ООН Эндрю РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T02:06
2024-07-22T02:06
в мире
сша
эндрю янг (политик)
камала харрис
джо байден
оон
выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Джо Байден принял правильное решение о выходе из предвыборной гонки, заявил в интервью РИА Новости бывший постоянный представитель США в ООН Эндрю Янг. "Я думаю, это правильное решение, и он принял его вовремя", - сказал Янг. Байден в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче. Янг выразил уверенность в том, что кандидатом в президенты от Демократической партии станет именно Харрис. "Я думаю, кандидатом будет Харрис. Не знаю, кто станет ее кандидатом в вице-президенты, но у нее есть много хороших претендентов, и я уверен, что будет сделан сильный выбор", - сказал Янг, работавший в ООН с 1977 по 1979 годы при администрации президента Джимми Картера. Президентские выборы в США намечены на 5 ноября.
https://ria.ru/20240721/amerika-1961095037.html
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в мире, сша, эндрю янг (политик), камала харрис, джо байден, оон, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Эндрю Янг (политик), Камала Харрис, Джо Байден, ООН, Выборы президента США — 2024
Байден принял верное решение о выходе из предвыборной гонки, заявил Янг

Экс-постпред США в ООН Янг: Байден принял правильное решение о выходе из гонки

© AP Photo / Manuel Balce CenetaДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Джо Байден принял правильное решение о выходе из предвыборной гонки, заявил в интервью РИА Новости бывший постоянный представитель США в ООН Эндрю Янг.
"Я думаю, это правильное решение, и он принял его вовремя", - сказал Янг.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
Байден — все: демократов уже ничто не спасет
Вчера, 22:50
Байден в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.
Янг выразил уверенность в том, что кандидатом в президенты от Демократической партии станет именно Харрис.
"Я думаю, кандидатом будет Харрис. Не знаю, кто станет ее кандидатом в вице-президенты, но у нее есть много хороших претендентов, и я уверен, что будет сделан сильный выбор", - сказал Янг, работавший в ООН с 1977 по 1979 годы при администрации президента Джимми Картера.
Президентские выборы в США намечены на 5 ноября.
Вице-президент США Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
В республиканской партии назвали Харрис катастрофой для США
00:37
 
В миреСШАЭндрю Янг (политик)Камала ХаррисДжо БайденООНВыборы президента США — 2024
 
 
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