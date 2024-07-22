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Байден принял верное решение о выходе из предвыборной гонки, заявил Янг

Байден принял верное решение о выходе из предвыборной гонки, заявил Янг - РИА Новости, 22.07.2024

Байден принял верное решение о выходе из предвыборной гонки, заявил Янг

Президент США Джо Байден принял правильное решение о выходе из предвыборной гонки, заявил в интервью РИА Новости бывший постоянный представитель США в ООН Эндрю РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T02:06

2024-07-22T02:06

2024-07-22T02:06

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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Джо Байден принял правильное решение о выходе из предвыборной гонки, заявил в интервью РИА Новости бывший постоянный представитель США в ООН Эндрю Янг. "Я думаю, это правильное решение, и он принял его вовремя", - сказал Янг. Байден в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче. Янг выразил уверенность в том, что кандидатом в президенты от Демократической партии станет именно Харрис. "Я думаю, кандидатом будет Харрис. Не знаю, кто станет ее кандидатом в вице-президенты, но у нее есть много хороших претендентов, и я уверен, что будет сделан сильный выбор", - сказал Янг, работавший в ООН с 1977 по 1979 годы при администрации президента Джимми Картера. Президентские выборы в США намечены на 5 ноября.

https://ria.ru/20240721/amerika-1961095037.html

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в мире, сша, эндрю янг (политик), камала харрис, джо байден, оон, выборы президента сша — 2024