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Байден не сам решился на выход из президентской гонки, заявили в США - РИА Новости, 22.07.2024
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00:58 22.07.2024 (обновлено: 06:25 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/ssha-1961106172.html
Байден не сам решился на выход из президентской гонки, заявили в США
Байден не сам решился на выход из президентской гонки, заявили в США - РИА Новости, 22.07.2024
Байден не сам решился на выход из президентской гонки, заявили в США
Выход президента США Джо Байдена из гонки за переизбрание не был его самоличным решением – политика сподвигла на это Демократическая партия, посчитав, что тот... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T00:58
2024-07-22T06:25
сша
президентские выборы в сша
выборы президента сша — 2024
джо байден
в мире
чак шумер
адам шифф
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ВАШИНГТОН, 22 июл – РИА Новости. Выход президента США Джо Байдена из гонки за переизбрание не был его самоличным решением – политика сподвигла на это Демократическая партия, посчитав, что тот себя изжил, заявила РИА Новости кандидат в Конгресс от республиканской партии Кэтлин Уинн."Я не думаю, что Байден отказался от участия в выборах сам – скорее, его выдавила партия. На мой взгляд, Байден достаточно четко дал понять, что не хочет выходить из гонки. Однако, похоже, члены Демпартии, особенно такие, как Чак Шумер, Адам Шифф… решили, что ему пора уйти. И я думаю, что он изжил себя", - сказала Уинн, комментируя выход Байдена из президентской гонки.По ее словам, в нынешних обстоятельствах общественность должна задаваться вопросом о том, кто именно на самом деле управляет делами в США.
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сша, президентские выборы в сша, выборы президента сша — 2024, джо байден, в мире, чак шумер, адам шифф
США, Президентские выборы в США, Выборы президента США — 2024, Джо Байден, В мире, Чак Шумер, Адам Шифф
Байден не сам решился на выход из президентской гонки, заявили в США

Кандидат в конгресс: демпартия сподвигла Байдена выйти из президентской гонки

© AP Photo / Matt RourkeПрезидент Джо Байден
Президент Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Президент Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 июл – РИА Новости. Выход президента США Джо Байдена из гонки за переизбрание не был его самоличным решением – политика сподвигла на это Демократическая партия, посчитав, что тот себя изжил, заявила РИА Новости кандидат в Конгресс от республиканской партии Кэтлин Уинн.
"Я не думаю, что Байден отказался от участия в выборах сам – скорее, его выдавила партия. На мой взгляд, Байден достаточно четко дал понять, что не хочет выходить из гонки. Однако, похоже, члены Демпартии, особенно такие, как Чак Шумер, Адам Шифф… решили, что ему пора уйти. И я думаю, что он изжил себя", - сказала Уинн, комментируя выход Байдена из президентской гонки.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
Байден — все: демократов уже ничто не спасет
Вчера, 22:50
По ее словам, в нынешних обстоятельствах общественность должна задаваться вопросом о том, кто именно на самом деле управляет делами в США.
 
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