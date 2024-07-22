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В республиканской партии назвали Харрис катастрофой для США
В республиканской партии назвали Харрис катастрофой для США - РИА Новости, 22.07.2024
В республиканской партии назвали Харрис катастрофой для США
Вице-президент США Камала Харрис в случае избрания на высший пост в стране станет катастрофой для Америки, убеждены в национальном комитете Республиканской... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T00:37
2024-07-22T00:37
2024-07-22T00:37
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ВАШИНГТОН, 22 июл – РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис в случае избрания на высший пост в стране станет катастрофой для Америки, убеждены в национальном комитете Республиканской партии США. Байден в воскресенье заявил, что не будет пытаться переизбраться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче. Согласно заявлению нацкомитета республиканцев, Харрис "рука об руку" вместе с Байденом виновата в каждой неудаче президента: провальном выводе войск США из Афганистана, пограничном кризисе и инфляции. "Харрис не только бы стала катастрофой в Белом доме, но она также помогла Байдену скрыть ухудшение его здоровья во время пребывания на своем посту, что подрывает доверие к ней", - сказали в нацкомитете.
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в мире, сша, америка, афганистан, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Америка, Афганистан, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
В республиканской партии назвали Харрис катастрофой для США
Нацкомитет республиканцев: Харрис в случае избрания станет катастрофой для США