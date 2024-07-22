Рейтинг@Mail.ru
В республиканской партии назвали Харрис катастрофой для США - РИА Новости, 22.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:37 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/ssha-1961103983.html
В республиканской партии назвали Харрис катастрофой для США
В республиканской партии назвали Харрис катастрофой для США - РИА Новости, 22.07.2024
В республиканской партии назвали Харрис катастрофой для США
Вице-президент США Камала Харрис в случае избрания на высший пост в стране станет катастрофой для Америки, убеждены в национальном комитете Республиканской... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T00:37
2024-07-22T00:37
в мире
сша
америка
афганистан
камала харрис
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784770815_0:61:3072:1789_1920x0_80_0_0_58658ae544e5dfff2d2ade795195ddab.jpg
ВАШИНГТОН, 22 июл – РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис в случае избрания на высший пост в стране станет катастрофой для Америки, убеждены в национальном комитете Республиканской партии США. Байден в воскресенье заявил, что не будет пытаться переизбраться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче. Согласно заявлению нацкомитета республиканцев, Харрис "рука об руку" вместе с Байденом виновата в каждой неудаче президента: провальном выводе войск США из Афганистана, пограничном кризисе и инфляции. "Харрис не только бы стала катастрофой в Белом доме, но она также помогла Байдену скрыть ухудшение его здоровья во время пребывания на своем посту, что подрывает доверие к ней", - сказали в нацкомитете.
https://ria.ru/20240722/kharris-1961103490.html
https://ria.ru/20240721/amerika-1961095037.html
сша
америка
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784770815_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5b69e5a2aaa5c8db0916c55c6d43b147.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, америка, афганистан, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Америка, Афганистан, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
В республиканской партии назвали Харрис катастрофой для США

Нацкомитет республиканцев: Харрис в случае избрания станет катастрофой для США

© AP Photo / Matt RourkeВице-президент США Камала Харрис
Вице-президент США Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Вице-президент США Камала Харрис. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 июл – РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис в случае избрания на высший пост в стране станет катастрофой для Америки, убеждены в национальном комитете Республиканской партии США.
Байден в воскресенье заявил, что не будет пытаться переизбраться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.
Вице-президент США Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
Собранные кампанией Байдена средства могут перейти Харрис, пишут СМИ
00:33
Согласно заявлению нацкомитета республиканцев, Харрис "рука об руку" вместе с Байденом виновата в каждой неудаче президента: провальном выводе войск США из Афганистана, пограничном кризисе и инфляции.
"Харрис не только бы стала катастрофой в Белом доме, но она также помогла Байдену скрыть ухудшение его здоровья во время пребывания на своем посту, что подрывает доверие к ней", - сказали в нацкомитете.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
Байден — все: демократов уже ничто не спасет
Вчера, 22:50
 
В миреСШААмерикаАфганистанКамала ХаррисДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала