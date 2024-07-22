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В конгрессе призвали к досрочному прекращению полномочий Байдена

В конгрессе призвали к досрочному прекращению полномочий Байдена - РИА Новости, 22.07.2024

В конгрессе призвали к досрочному прекращению полномочий Байдена

Член палаты представителей США Нэнси Мейс из Республиканской партии заявила в соцсети X, что в понедельник вынесет на голосование резолюцию по досрочному... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T00:34

2024-07-22T00:34

2024-07-22T00:56

сша

в мире

камала харрис

джо байден

выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Член палаты представителей США Нэнси Мейс из Республиканской партии заявила в соцсети X, что в понедельник вынесет на голосование резолюцию по досрочному прекращению полномочий действующего президента США Джо Байдена и временному назначению на этот пост вице-президента Камалы Харрис."Если у Джо Байдена нет когнитивных способностей, чтобы добиваться переизбрания, у него не будет когнитивных способностей, чтобы отбыть остаток своего срока. Завтра я внесу резолюцию, призывающую Камалу Харрис применить 25-ю поправку и взять на себя обязанности президента", - написала Мейс на своей странице.Байден заявил в воскресенье, что не будет переизбираться на второй срок от Демократической партии, но намерен дослужить свой срок до конца. Он поддержал кандидатуру Харрис в качестве кандидата в предстоящих выборах, и Харрис уже заявила, что намерена выиграть номинацию Демократической партии.

https://ria.ru/20240721/amerika-1961095037.html

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сша, в мире, камала харрис, джо байден, выборы президента сша — 2024