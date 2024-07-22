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В конгрессе призвали к досрочному прекращению полномочий Байдена - РИА Новости, 22.07.2024
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00:34 22.07.2024 (обновлено: 00:56 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/ssha-1961103719.html
В конгрессе призвали к досрочному прекращению полномочий Байдена
В конгрессе призвали к досрочному прекращению полномочий Байдена - РИА Новости, 22.07.2024
В конгрессе призвали к досрочному прекращению полномочий Байдена
Член палаты представителей США Нэнси Мейс из Республиканской партии заявила в соцсети X, что в понедельник вынесет на голосование резолюцию по досрочному... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T00:34
2024-07-22T00:56
сша
в мире
камала харрис
джо байден
выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Член палаты представителей США Нэнси Мейс из Республиканской партии заявила в соцсети X, что в понедельник вынесет на голосование резолюцию по досрочному прекращению полномочий действующего президента США Джо Байдена и временному назначению на этот пост вице-президента Камалы Харрис."Если у Джо Байдена нет когнитивных способностей, чтобы добиваться переизбрания, у него не будет когнитивных способностей, чтобы отбыть остаток своего срока. Завтра я внесу резолюцию, призывающую Камалу Харрис применить 25-ю поправку и взять на себя обязанности президента", - написала Мейс на своей странице.Байден заявил в воскресенье, что не будет переизбираться на второй срок от Демократической партии, но намерен дослужить свой срок до конца. Он поддержал кандидатуру Харрис в качестве кандидата в предстоящих выборах, и Харрис уже заявила, что намерена выиграть номинацию Демократической партии.
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сша, в мире, камала харрис, джо байден, выборы президента сша — 2024
США, В мире, Камала Харрис, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
В конгрессе призвали к досрочному прекращению полномочий Байдена

Конгрессвумен предложит Харрис временно исполнять обязанности главы США

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Член палаты представителей США Нэнси Мейс из Республиканской партии заявила в соцсети X, что в понедельник вынесет на голосование резолюцию по досрочному прекращению полномочий действующего президента США Джо Байдена и временному назначению на этот пост вице-президента Камалы Харрис.
"Если у Джо Байдена нет когнитивных способностей, чтобы добиваться переизбрания, у него не будет когнитивных способностей, чтобы отбыть остаток своего срока. Завтра я внесу резолюцию, призывающую Камалу Харрис применить 25-ю поправку и взять на себя обязанности президента", - написала Мейс на своей странице.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
Байден — все: демократов уже ничто не спасет
Вчера, 22:50
Байден заявил в воскресенье, что не будет переизбираться на второй срок от Демократической партии, но намерен дослужить свой срок до конца. Он поддержал кандидатуру Харрис в качестве кандидата в предстоящих выборах, и Харрис уже заявила, что намерена выиграть номинацию Демократической партии.
 
СШАВ миреКамала ХаррисДжо БайденВыборы президента США — 2024
 
 
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