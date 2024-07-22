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Новый президент США вряд ли откажется от продвижения СПГ, считает эксперт

Новый президент США вряд ли откажется от продвижения СПГ, считает эксперт - РИА Новости, 22.07.2024

Новый президент США вряд ли откажется от продвижения СПГ, считает эксперт

Новый президент США вряд ли откажется от продвижения американского сжиженного природного газа (СПГ) – это важная сфера экономических интересов страны, при этом... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T15:39

2024-07-22T15:39

2024-07-22T15:39

цены на нефть

сша

ближний восток

камала харрис

дональд трамп

джо байден

бкс мир инвестиций

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Новый президент США вряд ли откажется от продвижения американского сжиженного природного газа (СПГ) – это важная сфера экономических интересов страны, при этом предвыборная риторика кандидатов в президенты может быть любой, сказала в комментарии РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская. Президент США Джо Байден в воскресенье сообщил, что не будет баллотироваться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп заявлял, что победить Харрис ему будет гораздо легче. Президентские выборы в США пройдут в ноябре. "Если говорить о долгосрочных перспективах влияния политики нового американского президента на газовый рынок, то стратегические интересы США, как правило, остаются неизменными при трансфере власти от одного президента к другому", – отметила Рокотянская. Наращивание доли американского СПГ на мировом рынке является важной экономической задачей страны, подчеркнула собеседница агентства. В США действуют семь СПГ-терминалов и еще пять находятся в стадии строительства. В 2023 году Штаты вышли на рекордные объемы экспорта данного товара – во многом благодаря вытеснению с европейского рынка российского трубопроводного газа, добавила она. "Так что СПГ является важной сферой экономических интересов страны, отказываться от которых новому президенту США будет нецелесообразно. При этом предвыборная риторика кандидатов в президенты, естественно, может быть любой", – полагает эксперт. Портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Сергей Бдоян полагает, что многое на нефтегазовом рынке будет зависеть от геополитической обстановки. "Если Дональд Трамп действительно сможет поспособствовать де-эскалации ряда очагов напряженности (Россия-Украина, Ближний Восток и т.д.), цены на нефтегаз охладятся с текущих довольно высоких уровней", - считает он.

https://ria.ru/20240714/tramp-1959542994.html

https://ria.ru/20240722/ugroza-1961054753.html

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