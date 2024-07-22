Новый президент США вряд ли откажется от продвижения СПГ, считает эксперт
Эксперт: новый президент США вряд ли откажется от продвижения американского СПГ
© AP Photo / Jacquelyn MartinФлаг напротив здания Капитолия США
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Флаг напротив здания Капитолия США. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Новый президент США вряд ли откажется от продвижения американского сжиженного природного газа (СПГ) – это важная сфера экономических интересов страны, при этом предвыборная риторика кандидатов в президенты может быть любой, сказала в комментарии РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская.
Президент США Джо Байден в воскресенье сообщил, что не будет баллотироваться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп заявлял, что победить Харрис ему будет гораздо легче. Президентские выборы в США пройдут в ноябре.
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"Если говорить о долгосрочных перспективах влияния политики нового американского президента на газовый рынок, то стратегические интересы США, как правило, остаются неизменными при трансфере власти от одного президента к другому", – отметила Рокотянская.
Наращивание доли американского СПГ на мировом рынке является важной экономической задачей страны, подчеркнула собеседница агентства. В США действуют семь СПГ-терминалов и еще пять находятся в стадии строительства. В 2023 году Штаты вышли на рекордные объемы экспорта данного товара – во многом благодаря вытеснению с европейского рынка российского трубопроводного газа, добавила она.
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"Так что СПГ является важной сферой экономических интересов страны, отказываться от которых новому президенту США будет нецелесообразно. При этом предвыборная риторика кандидатов в президенты, естественно, может быть любой", – полагает эксперт.
Портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Сергей Бдоян полагает, что многое на нефтегазовом рынке будет зависеть от геополитической обстановки. "Если Дональд Трамп действительно сможет поспособствовать де-эскалации ряда очагов напряженности (Россия-Украина, Ближний Восток и т.д.), цены на нефтегаз охладятся с текущих довольно высоких уровней", - считает он.
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