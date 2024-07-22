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В Минобороны рассказали о захвате "опорников" ВСУ штурмовиками на багги - РИА Новости, 22.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:13 22.07.2024 (обновлено: 12:02 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/spetsoperatsiya-1961118299.html
В Минобороны рассказали о захвате "опорников" ВСУ штурмовиками на багги
В Минобороны рассказали о захвате "опорников" ВСУ штурмовиками на багги - РИА Новости, 22.07.2024
В Минобороны рассказали о захвате "опорников" ВСУ штурмовиками на багги
Штурмовики группировки войск "Восток" на багги и мотоциклах захватывают опорные пункты ВСУ на Южнодонецком направлении спецоперации, сообщили в понедельник в... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T05:13
2024-07-22T12:02
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Штурмовики группировки войск "Восток" на багги и мотоциклах захватывают опорные пункты ВСУ на Южнодонецком направлении спецоперации, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны России. "Штурмовики танкового соединения группировки войск "Восток" из Бурятии используют багги и кроссовые мотоциклы для преодоления открытых простреливаемых пространств на пути к вражеским опорным пунктам. Высокая скорость передвижения наших бойцов не позволяет противнику использовать против них ударные дроны или навести артиллерию", — говорится в сообщении. В Минобороны уточнили, что такую тактику российские военнослужащие использовали в недавнем штурме села Урожайное в ДНР — они первыми проламывали оборону, измотали противника и создали условия для дальнейшего наступления подразделений морской пехоты. В ходе боев за Урожайное им сдалось в плен отделение пехоты ВСУ. Все военнослужащие противника были эвакуированы в безопасное место и получили медицинскую помощь. "Противник воюет в основном FPV-дронами, больше воевать он ничем не умеет. Личный состав у них долго не упирался, после того как мы уже заходили в их зону, они сразу откатывались", — цитируется заместитель командира штурмовой роты с позывным Топхар. В Минобороны отметили, что мотоциклы и багги используются не только для штурма опорных пунктов, но и для проведения ротации наших подразделений на линии боевого соприкосновения.
https://ria.ru/20240721/spetsoperatsiya-1961095981.html
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
В Минобороны рассказали о захвате "опорников" ВСУ штурмовиками на багги

Минобороны: штурмовики на багги и мотоциклах захватывают опорные пункты ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПротивотанковый ракетный комплекс "Корнет" на базе багги
Противотанковый ракетный комплекс Корнет на базе багги - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Противотанковый ракетный комплекс "Корнет" на базе багги. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Штурмовики группировки войск "Восток" на багги и мотоциклах захватывают опорные пункты ВСУ на Южнодонецком направлении спецоперации, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны России.
"Штурмовики танкового соединения группировки войск "Восток" из Бурятии используют багги и кроссовые мотоциклы для преодоления открытых простреливаемых пространств на пути к вражеским опорным пунктам. Высокая скорость передвижения наших бойцов не позволяет противнику использовать против них ударные дроны или навести артиллерию", — говорится в сообщении.
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В Минобороны уточнили, что такую тактику российские военнослужащие использовали в недавнем штурме села Урожайное в ДНР — они первыми проламывали оборону, измотали противника и создали условия для дальнейшего наступления подразделений морской пехоты.
В ходе боев за Урожайное им сдалось в плен отделение пехоты ВСУ. Все военнослужащие противника были эвакуированы в безопасное место и получили медицинскую помощь.
"Противник воюет в основном FPV-дронами, больше воевать он ничем не умеет. Личный состав у них долго не упирался, после того как мы уже заходили в их зону, они сразу откатывались", — цитируется заместитель командира штурмовой роты с позывным Топхар.
В Минобороны отметили, что мотоциклы и багги используются не только для штурма опорных пунктов, но и для проведения ротации наших подразделений на линии боевого соприкосновения.
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