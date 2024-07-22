https://ria.ru/20240722/spetsoperatsiya-1961118122.html

Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ на правом берегу Днепра

Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 22.07.2024

Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ на правом берегу Днепра

Расчеты самоходных орудий 2С1 "Гвоздика" группировки "Днепр" уничтожили взводный опорный пункт ВСУ на правом берегу Днепра, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T05:10

2024-07-22T05:10

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Расчеты самоходных орудий 2С1 "Гвоздика" группировки "Днепр" уничтожили взводный опорный пункт ВСУ на правом берегу Днепра, сообщили в Минобороны РФ. "Расчеты 122-миллиметровых самоходных орудий 2С1 "Гвоздика" группировки войск "Днепр" выполняют огневые задачи по уничтожению укрепленных и замаскированных позиций ВСУ, складов с боеприпасами, бронетехники и плавсредств ВСУ на правом берегу Днепра. В ходе разведывательно-поисковых действий и средств воздушной разведки был обнаружен взводный опорный пункт с личным составом. Координаты позиций противника были незамедлительно переданы на пункт управления артиллерией для их уничтожения", - говорится в сообщении. Отмечается, что экипажи самоходных орудий "Гвоздика" совершили марш на огневые позиции и, после проведения прицеливания, поразили опорный пункт и уничтожили засевшую в нем живую силу украинских боевиков. "Артиллеристы круглосуточно работают в сложнейших условиях, от занятия позиции и нанесения огневого поражения уходит всего несколько минут, эти навыки уже отработаны до автоматизма. Артиллеристы ведут огонь на дальность до 20 километров. Скорость прицельной стрельбы достигает пять выстрелов в минуту. Выявлять цели и корректировать огонь помогают расчеты беспилотной авиации. Личный состав самоходной батареи 2С1 "Гвоздика" нанес огневое поражение по выявленным замаскированным огневым позициям ВСУ. Когда цель поражена, расчет быстро выполняет перекат, меняя позицию для выполнения новых задач", - отметили в военном ведомстве.

https://ria.ru/20240721/spetsoperatsiya-1961095981.html

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