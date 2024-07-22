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"Солнцепек" поразил опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении
"Солнцепек" поразил опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 22.07.2024
"Солнцепек" поразил опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении
"Солнцепек" группировки войск "Центр" поразил опорный пункт и бронетехнику противника на авдеевском направлении в зоне проведения СВО, рассказали журналистам в... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T05:04
2024-07-22T05:04
2024-07-22T06:12
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 22 июл - РИА Новости. "Солнцепек" группировки войск "Центр" поразил опорный пункт и бронетехнику противника на авдеевском направлении в зоне проведения СВО, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Военнослужащие расчета ТОС-1А "Солнцепек" группировки войск "Центр" нанесли огневой удар по опорному пункту и легкобронированной технике ВСУ, обеспечив продвижение штурмового отряда на Авдеевском направлении", - сообщили в МО РФ. В ведомстве отметили, что экипаж ТОСа нанес огневое поражение по ранее полученным координатам. Корректировка и контроль поражения цели осуществлялись в режиме реального времени расчетами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). "Сами знаете, работаем по площадям. Противник ее очень сильно боится, потому что очень грозное оружие, и аналогов такой системы пока нет ни у кого. От нее негде укрыться, поэтому противник ее так боится", – рассказал командир боевой машины с позывным "Патриот". В ведомстве уточнили, что за время проведения специальной военной операции более тысячи военнослужащих подразделений РХБ защиты ЦВО были отмечены государственными и ведомственными наградами.
https://ria.ru/20240721/spetsoperatsiya-1961095981.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, патриот, центральный военный округ, тос-1а "солнцепек", вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Патриот, Центральный военный округ, ТОС-1А "Солнцепек", Вооруженные силы РФ
"Солнцепек" поразил опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении
МО: ТОС "Солнцепек" поразил опорный пункт и бронетехнику ВСУ под Авдеевкой