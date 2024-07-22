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Женщина, сжигавшая вещи в Вечном огне в Сочи, предстанет перед судом - РИА Новости, 22.07.2024
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15:03 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/sochi-1961233741.html
Женщина, сжигавшая вещи в Вечном огне в Сочи, предстанет перед судом
Женщина, сжигавшая вещи в Вечном огне в Сочи, предстанет перед судом - РИА Новости, 22.07.2024
Женщина, сжигавшая вещи в Вечном огне в Сочи, предстанет перед судом
Уголовное дело в отношении женщины, сжигавшей вещи в Вечном огне в Сочи, направлено в суд, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T15:03
2024-07-22T15:03
происшествия
сочи
россия
краснодарский край
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СОЧИ, 22 июл – РИА Новости. Уголовное дело в отношении женщины, сжигавшей вещи в Вечном огне в Сочи, направлено в суд, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю. Об инциденте 19 июня сообщил заместитель главы курорта Вадим Снегирев. Как установило следствие, пьяная женщина бросила в пламя Вечного огня несколько полимерных пакетов с вещами, а после скрылась. Это привело к порче мемориального сооружения и нанесло ущерб историко-культурному наследию РФ и курорта. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье "повреждение мемориального сооружения" (пункт "б", часть 2, статьи 243.4 УК РФ). Женщина полностью признала вину. "На период расследования в отношении фигурантки была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, которая действует в настоящее время. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. Как пояснял Снегирев, для профилактики подобных инцидентов в городе проводится большая работа. На улицах города установлено более 3,5 тысячи камер, из них 670 со встроенной функцией биометрической интенсификации, что позволяет обеспечивать безопасность на курорте. Завокзальный мемориальный комплекс располагается недалеко от железнодорожного вокзала в Сочи. Это памятник бойцам-сочинцам, погибшим в боях в годы Великой Отечественной войны. В 2023 году на мемориале открыли Аллею маршалов, где установили бюсты 14 советских военачальников.
https://ria.ru/20240115/vechnyy_ogon-1921334800.html
https://ria.ru/20240528/memorial-1948856125.html
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происшествия, сочи, россия, краснодарский край
Происшествия, Сочи, Россия, Краснодарский край
Женщина, сжигавшая вещи в Вечном огне в Сочи, предстанет перед судом

СК: в Сочи будут судить женщину, сжигавшую вещи в Вечном огне

© Снегирев Вадим Николаевич/TelegramПолиция совместно с сотрудниками единой дежурно-диспетчерской службы задержала пару, которая сжигала вещи в Вечном огне в Сочи
Полиция совместно с сотрудниками единой дежурно-диспетчерской службы задержала пару, которая сжигала вещи в Вечном огне в Сочи - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© Снегирев Вадим Николаевич/Telegram
Полиция совместно с сотрудниками единой дежурно-диспетчерской службы задержала пару, которая сжигала вещи в Вечном огне в Сочи
Читать ria.ru в
СОЧИ, 22 июл – РИА Новости. Уголовное дело в отношении женщины, сжигавшей вещи в Вечном огне в Сочи, направлено в суд, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.
Об инциденте 19 июня сообщил заместитель главы курорта Вадим Снегирев.
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Как установило следствие, пьяная женщина бросила в пламя Вечного огня несколько полимерных пакетов с вещами, а после скрылась. Это привело к порче мемориального сооружения и нанесло ущерб историко-культурному наследию РФ и курорта. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье "повреждение мемориального сооружения" (пункт "б", часть 2, статьи 243.4 УК РФ). Женщина полностью признала вину.
«
"На период расследования в отношении фигурантки была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, которая действует в настоящее время. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
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Как пояснял Снегирев, для профилактики подобных инцидентов в городе проводится большая работа. На улицах города установлено более 3,5 тысячи камер, из них 670 со встроенной функцией биометрической интенсификации, что позволяет обеспечивать безопасность на курорте.
Завокзальный мемориальный комплекс располагается недалеко от железнодорожного вокзала в Сочи. Это памятник бойцам-сочинцам, погибшим в боях в годы Великой Отечественной войны. В 2023 году на мемориале открыли Аллею маршалов, где установили бюсты 14 советских военачальников.
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