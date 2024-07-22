https://ria.ru/20240722/sochi-1961225119.html

В Сочи во вторник и среду прогнозируют сильные дожди

В Сочи во вторник и среду прогнозируют сильные дожди - РИА Новости, 22.07.2024

В Сочи во вторник и среду прогнозируют сильные дожди

Сильные дожди местами пройдут в Сочи во вторник и среду, городские службы переведены на усиленный режим работы, сообщили в пресс-службе администрации курорта. РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T14:33

2024-07-22T14:33

2024-07-22T14:33

сочи

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/06/1907690834_0:0:3043:1713_1920x0_80_0_0_a444604d9eb9d11c8773c5dfb4ae5841.jpg

СОЧИ, 22 июл – РИА Новости. Сильные дожди местами пройдут в Сочи во вторник и среду, городские службы переведены на усиленный режим работы, сообщили в пресс-службе администрации курорта. Ранее о непогоде в Сочи предупреждали в краевом главке МЧС. "По сообщению синоптиков, 23 и 24 июля на территории города (Сочи - ред.) и ФТ (федеральная территория - ред.) "Сириус" местами ожидается сильный дождь, гроза", - говорится в сообщении мэрии. Поясняется, городские службы мобилизованы на случай непогоды, жителям и туристам не рекомендуют планировать отдых близ водоемов, также нельзя оставлять автомобили под рекламными конструкциями. Как передает корреспондент РИА Новости, в настоящее время на курорте держится жаркая погода, температура воздуха выше 30 градусов тепла, в прибрежной части и предгорных районах курорта солнечно, местами небольшой ветер.

https://ria.ru/20240722/rostov-na-donu-1961221741.html

https://ria.ru/20240715/rasteniya-1959900089.html

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сочи