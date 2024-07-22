https://ria.ru/20240722/sochi-1961225119.html
В Сочи во вторник и среду прогнозируют сильные дожди
В Сочи во вторник и среду прогнозируют сильные дожди - РИА Новости, 22.07.2024
В Сочи во вторник и среду прогнозируют сильные дожди
Сильные дожди местами пройдут в Сочи во вторник и среду, городские службы переведены на усиленный режим работы, сообщили в пресс-службе администрации курорта. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T14:33
2024-07-22T14:33
2024-07-22T14:33
сочи
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СОЧИ, 22 июл – РИА Новости. Сильные дожди местами пройдут в Сочи во вторник и среду, городские службы переведены на усиленный режим работы, сообщили в пресс-службе администрации курорта. Ранее о непогоде в Сочи предупреждали в краевом главке МЧС. "По сообщению синоптиков, 23 и 24 июля на территории города (Сочи - ред.) и ФТ (федеральная территория - ред.) "Сириус" местами ожидается сильный дождь, гроза", - говорится в сообщении мэрии. Поясняется, городские службы мобилизованы на случай непогоды, жителям и туристам не рекомендуют планировать отдых близ водоемов, также нельзя оставлять автомобили под рекламными конструкциями. Как передает корреспондент РИА Новости, в настоящее время на курорте держится жаркая погода, температура воздуха выше 30 градусов тепла, в прибрежной части и предгорных районах курорта солнечно, местами небольшой ветер.
https://ria.ru/20240722/rostov-na-donu-1961221741.html
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сочи
В Сочи во вторник и среду прогнозируют сильные дожди
В Сочи и "Сириусе" во вторник и среду ожидаются сильные дожди и гроза