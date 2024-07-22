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СМИ: мужчина "умер" на 45 минут, ожил и рассказал об увиденном - РИА Новости, 22.07.2024
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22:37 22.07.2024 (обновлено: 22:44 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/smert-1961339006.html
СМИ: мужчина "умер" на 45 минут, ожил и рассказал об увиденном
СМИ: мужчина "умер" на 45 минут, ожил и рассказал об увиденном - РИА Новости, 22.07.2024
СМИ: мужчина "умер" на 45 минут, ожил и рассказал об увиденном
Американец Винсент Толман пережил клиническую смерть и рассказал об увиденном, пишет Daily Star. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T22:37
2024-07-22T22:44
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Американец Винсент Толман пережил клиническую смерть и рассказал об увиденном, пишет Daily Star.По информации издания, мужчина принял большую дозу добавки для бодибилдинга, после чего перестал подавать признаки жизни на 45 минут. Врачи решили, что его не удастся спасти, поэтому положили в мешок для трупов.По словам Толмана, он "видел это все со стороны" и даже "мог читать мысли" врачей, которые пытались его спасти. Один из медиков переживал, что потеряет пациента в первый рабочий день. Специалисту удалось реанимировать мужчину, после чего он провел три дня в коме.Как заявил Толман, во время "смерти" к нему пришел духовный проводник по имени Дрейк, который объяснил ему устройство Вселенной. Он также увидел все плохие и хорошие поступки, совершенные им на протяжении всей жизни. В "потустороннем мире" ему рассказали, что "Земля — это всего лишь школа, она всегда была классной комнатой и никогда не была залом суда". Толман также заявил, что на небесах ему помогли постичь смысл жизни и осознать ценность любви.
https://ria.ru/20240322/smert-1934996323.html
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в мире, сша
В мире, США
СМИ: мужчина "умер" на 45 минут, ожил и рассказал об увиденном

Daily Star: в США мужчина умер на 45 минут, ожил и рассказал об увиденном

© Depositphotos.com / gpointstudioВрачи во время операции
Врачи во время операции - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© Depositphotos.com / gpointstudio
Врачи во время операции. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Американец Винсент Толман пережил клиническую смерть и рассказал об увиденном, пишет Daily Star.
По информации издания, мужчина принял большую дозу добавки для бодибилдинга, после чего перестал подавать признаки жизни на 45 минут. Врачи решили, что его не удастся спасти, поэтому положили в мешок для трупов.
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Час на том свете. Что стало с самарцем после клинической смерти
22 марта, 17:26
По словам Толмана, он "видел это все со стороны" и даже "мог читать мысли" врачей, которые пытались его спасти. Один из медиков переживал, что потеряет пациента в первый рабочий день. Специалисту удалось реанимировать мужчину, после чего он провел три дня в коме.
Как заявил Толман, во время "смерти" к нему пришел духовный проводник по имени Дрейк, который объяснил ему устройство Вселенной. Он также увидел все плохие и хорошие поступки, совершенные им на протяжении всей жизни. В "потустороннем мире" ему рассказали, что "Земля — это всего лишь школа, она всегда была классной комнатой и никогда не была залом суда". Толман также заявил, что на небесах ему помогли постичь смысл жизни и осознать ценность любви.
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