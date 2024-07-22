https://ria.ru/20240722/sledstvie-1961110473.html

Следствие запросило продлить арест обвиняемому в подрыве железной дороги

Следствие запросило продлить арест обвиняемому в подрыве железной дороги - РИА Новости, 22.07.2024

Следствие запросило продлить арест обвиняемому в подрыве железной дороги

Следствие просит продлить арест обвиняемому в подрыве железной дороги под Рязанью Руслану Сидики, которому украинские спецслужбы обещали 15 тысяч долларов за... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T02:04

2024-07-22T02:04

2024-07-22T02:04

происшествия

рязанская область

россия

италия

октябрьская железная дорога

приволжская железная дорога

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Следствие просит продлить арест обвиняемому в подрыве железной дороги под Рязанью Руслану Сидики, которому украинские спецслужбы обещали 15 тысяч долларов за совершение преступления, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы. "Зарегистрирован материал о продлении срока содержания под стражей Сидики Р.К", - сказали в суде. Из картотеки инстанции следует, что ходатайство о продлении меры пресечения поступило в суд 19 июля. Дата рассмотрения не назначена. Согласно постановлению столичного суда, которое есть у РИА Новости, ранее ему продляли срок содержания под стражей до 30 июля 2024 года. Ранее источник, знакомый с ходом расследования уголовного дела, рассказал РИА Новости, что Сидики за совершенное им преступление надеялся получить 15 тысяч долларов от украинских спецслужб, но "средства, по имеющейся информации, обвиняемый не получил". Сидики предъявлено обвинение в совершении теракта, покушении на другой и подготовке к третьему - все в составе группы лиц. Помимо этого, он обвиняется по трем эпизодам незаконного изготовления взрывных устройств. По данным следствия, 11 ноября прошлого года в результате подрыва самодельного взрывного устройства на 190-м километре третьего главного пути перегона станций "Рыбное – Блокпост 204 км" двухпутного электрифицированного участка в Рязанской области с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда, следовавшего от станции "Титан" Октябрьской железной дороги до станции "Юльевка" Приволжской железной дороги повреждены 15 вагонов. Правоохранители задержали жителя Рязанской области 1988 года рождения, имеющего гражданства России и Италии. Во время допроса он дал признательные показания, заявил, что был завербован сотрудником главного управления разведки Минобороны Украины, после чего прошел диверсионную подготовку в Латвии при непосредственном участии латвийских спецслужб. В марте 2023 года мужчина вернулся в Рязань. В СК РФ добавили, что в ходе обысков у задержанного нашли компоненты для изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, средства связи и электронные носители информации, содержащие фото- и видеоотчеты о совершенных им преступлениях.

https://ria.ru/20240720/podzhog-1960967679.html

https://ria.ru/20240711/fsb-1959059210.html

https://ria.ru/20240710/fsb-1958684952.html

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происшествия, рязанская область, россия, италия, октябрьская железная дорога, приволжская железная дорога