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"Служу России". Shaman прокомментировал выход Байдена из предвыборной гонки - РИА Новости, 22.07.2024
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Шоубиз
 
02:24 22.07.2024 (обновлено: 02:36 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/shaman-1961111999.html
"Служу России". Shaman прокомментировал выход Байдена из предвыборной гонки
"Служу России". Shaman прокомментировал выход Байдена из предвыборной гонки - РИА Новости, 22.07.2024
"Служу России". Shaman прокомментировал выход Байдена из предвыборной гонки
Действующий американский президент Джо Байден вышел из предвыборной кампании после концерта у посольства США, заявил певец Shaman (Ярослав Дронов) в своем... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T02:24
2024-07-22T02:36
в мире
сша
москва
джо байден
выборы президента сша — 2024
шоубиз
shaman (ярослав дронов)
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Действующий американский президент Джо Байден вышел из предвыборной кампании после концерта у посольства США, заявил певец Shaman (Ярослав Дронов) в своем Telegram-канале."Родные, мы спели "Я РУССКИЙ" в посольстве США. Байден снялся с президентской гонки. Служу России!" — написал артист.В прошлую пятницу у посольства США в центре Москвы прошел концерт-митинг артиста Shaman против незаконной блокировки российских пользователей YouTube. На здание американской дипмиссии проецировался российский флаг. Звучали песни Shaman "Я русский", "Самый русский хит", "Встанем", а также композиции группы "Любэ", песня "Матушка" Татьяны Куртуковой и песни других артистов.Накануне действующий глава Белого дома объявил, что не будет бороться за переизбрание от Демократической партии, но намерен выполнять обязанности до конца срока.Байден — старейший президент США, в ноябре ему исполнится 82 года. Он не раз оказывался в неловком положении и делал оговорки. Американский лидер неоднократно называл Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.Кроме того, глава государства странно ведет себя на публике. На одном из выступлений он протянул руку для пожатия в пустоту, на другом — пинал трибуну. В июне этого года на предвыборном концерте в Лос-Анджелесе Байден застыл на сцене и экс-главе Белого дома Бараку Обаме пришлось увести его. В июне 2023-го президент покинул съемочную площадку прямо во время прямого эфира на телеканале MSNBC.Как писала газета New York Times со ссылкой на источники в окружении Байдена, в последние месяцы ухудшение его состояния стало проявляться все чаще, особенно после провальных дебатов с Дональдом Трампом. Сообщалось, что во время беседы американский лидер представал еще более "растерянным, вялым или терявшим нить разговора".Сам Байден регулярно отрицал, что у него есть какие-либо проблемы с ментальным здоровьем, указывая на наличие соответствующих заключений от врачей.
https://ria.ru/20240721/bayden-1961098087.html
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Концерт-митинг Shaman против блокировки российских пользователей YouTube
Концерт-митинг Shaman против блокировки российских пользователей YouTube начался у посольства США, передает корреспондент РИА Новости. Артист представил свою новую песню "Душа нараспашку".
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в мире, сша, москва, джо байден, выборы президента сша — 2024, shaman (ярослав дронов)
В мире, США, Москва, Джо Байден, Выборы президента США — 2024, Шоубиз, SHAMAN (Ярослав Дронов)
"Служу России". Shaman прокомментировал выход Байдена из предвыборной гонки

Shaman связал выход Байдена из предвыборной гонки с концертом у посольства США

© AP Photo / Jacquelyn MartinДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Действующий американский президент Джо Байден вышел из предвыборной кампании после концерта у посольства США, заявил певец Shaman (Ярослав Дронов) в своем Telegram-канале.
"Родные, мы спели "Я РУССКИЙ" в посольстве США. Байден снялся с президентской гонки. Служу России!" — написал артист.
В прошлую пятницу у посольства США в центре Москвы прошел концерт-митинг артиста Shaman против незаконной блокировки российских пользователей YouTube. На здание американской дипмиссии проецировался российский флаг. Звучали песни Shaman "Я русский", "Самый русский хит", "Встанем", а также композиции группы "Любэ", песня "Матушка" Татьяны Куртуковой и песни других артистов.
Накануне действующий глава Белого дома объявил, что не будет бороться за переизбрание от Демократической партии, но намерен выполнять обязанности до конца срока.
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Кроме того, глава государства странно ведет себя на публике. На одном из выступлений он протянул руку для пожатия в пустоту, на другом — пинал трибуну. В июне этого года на предвыборном концерте в Лос-Анджелесе Байден застыл на сцене и экс-главе Белого дома Бараку Обаме пришлось увести его. В июне 2023-го президент покинул съемочную площадку прямо во время прямого эфира на телеканале MSNBC.
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Как писала газета New York Times со ссылкой на источники в окружении Байдена, в последние месяцы ухудшение его состояния стало проявляться все чаще, особенно после провальных дебатов с Дональдом Трампом. Сообщалось, что во время беседы американский лидер представал еще более "растерянным, вялым или терявшим нить разговора".
Сам Байден регулярно отрицал, что у него есть какие-либо проблемы с ментальным здоровьем, указывая на наличие соответствующих заключений от врачей.
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