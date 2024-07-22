https://ria.ru/20240722/shaman-1961111999.html

"Служу России". Shaman прокомментировал выход Байдена из предвыборной гонки

"Служу России". Shaman прокомментировал выход Байдена из предвыборной гонки - РИА Новости, 22.07.2024

"Служу России". Shaman прокомментировал выход Байдена из предвыборной гонки

Действующий американский президент Джо Байден вышел из предвыборной кампании после концерта у посольства США, заявил певец Shaman (Ярослав Дронов) в своем... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T02:24

2024-07-22T02:24

2024-07-22T02:36

в мире

сша

москва

джо байден

выборы президента сша — 2024

шоубиз

shaman (ярослав дронов)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959123800_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e461b21e12a410976e7b78b7fcdeec16.jpg

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Действующий американский президент Джо Байден вышел из предвыборной кампании после концерта у посольства США, заявил певец Shaman (Ярослав Дронов) в своем Telegram-канале."Родные, мы спели "Я РУССКИЙ" в посольстве США. Байден снялся с президентской гонки. Служу России!" — написал артист.В прошлую пятницу у посольства США в центре Москвы прошел концерт-митинг артиста Shaman против незаконной блокировки российских пользователей YouTube. На здание американской дипмиссии проецировался российский флаг. Звучали песни Shaman "Я русский", "Самый русский хит", "Встанем", а также композиции группы "Любэ", песня "Матушка" Татьяны Куртуковой и песни других артистов.Накануне действующий глава Белого дома объявил, что не будет бороться за переизбрание от Демократической партии, но намерен выполнять обязанности до конца срока.Байден — старейший президент США, в ноябре ему исполнится 82 года. Он не раз оказывался в неловком положении и делал оговорки. Американский лидер неоднократно называл Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.Кроме того, глава государства странно ведет себя на публике. На одном из выступлений он протянул руку для пожатия в пустоту, на другом — пинал трибуну. В июне этого года на предвыборном концерте в Лос-Анджелесе Байден застыл на сцене и экс-главе Белого дома Бараку Обаме пришлось увести его. В июне 2023-го президент покинул съемочную площадку прямо во время прямого эфира на телеканале MSNBC.Как писала газета New York Times со ссылкой на источники в окружении Байдена, в последние месяцы ухудшение его состояния стало проявляться все чаще, особенно после провальных дебатов с Дональдом Трампом. Сообщалось, что во время беседы американский лидер представал еще более "растерянным, вялым или терявшим нить разговора".Сам Байден регулярно отрицал, что у него есть какие-либо проблемы с ментальным здоровьем, указывая на наличие соответствующих заключений от врачей.

https://ria.ru/20240721/bayden-1961098087.html

https://ria.ru/20240721/amerika-1961095037.html

https://ria.ru/20240721/baden-1960756939.html

сша

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Концерт-митинг Shaman против блокировки российских пользователей YouTube Концерт-митинг Shaman против блокировки российских пользователей YouTube начался у посольства США, передает корреспондент РИА Новости. Артист представил свою новую песню "Душа нараспашку". 2024-07-22T02:24 true PT0M21S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, москва, джо байден, выборы президента сша — 2024, shaman (ярослав дронов)