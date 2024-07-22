"Служу России". Shaman прокомментировал выход Байдена из предвыборной гонки
Shaman связал выход Байдена из предвыборной гонки с концертом у посольства США
© AP Photo / Jacquelyn MartinДжо Байден
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Действующий американский президент Джо Байден вышел из предвыборной кампании после концерта у посольства США, заявил певец Shaman (Ярослав Дронов) в своем Telegram-канале.
"Родные, мы спели "Я РУССКИЙ" в посольстве США. Байден снялся с президентской гонки. Служу России!" — написал артист.
В прошлую пятницу у посольства США в центре Москвы прошел концерт-митинг артиста Shaman против незаконной блокировки российских пользователей YouTube. На здание американской дипмиссии проецировался российский флаг. Звучали песни Shaman "Я русский", "Самый русский хит", "Встанем", а также композиции группы "Любэ", песня "Матушка" Татьяны Куртуковой и песни других артистов.
Накануне действующий глава Белого дома объявил, что не будет бороться за переизбрание от Демократической партии, но намерен выполнять обязанности до конца срока.
Байден — старейший президент США, в ноябре ему исполнится 82 года. Он не раз оказывался в неловком положении и делал оговорки. Американский лидер неоднократно называл Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.
Кроме того, глава государства странно ведет себя на публике. На одном из выступлений он протянул руку для пожатия в пустоту, на другом — пинал трибуну. В июне этого года на предвыборном концерте в Лос-Анджелесе Байден застыл на сцене и экс-главе Белого дома Бараку Обаме пришлось увести его. В июне 2023-го президент покинул съемочную площадку прямо во время прямого эфира на телеканале MSNBC.
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Как писала газета New York Times со ссылкой на источники в окружении Байдена, в последние месяцы ухудшение его состояния стало проявляться все чаще, особенно после провальных дебатов с Дональдом Трампом. Сообщалось, что во время беседы американский лидер представал еще более "растерянным, вялым или терявшим нить разговора".
Сам Байден регулярно отрицал, что у него есть какие-либо проблемы с ментальным здоровьем, указывая на наличие соответствующих заключений от врачей.
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