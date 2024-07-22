https://ria.ru/20240722/serbiya-1961112563.html

Вучич предположил, почему Путин давно не говорил с ним

Вучич предположил, почему Путин давно не говорил с ним - РИА Новости, 22.07.2024

Вучич предположил, почему Путин давно не говорил с ним

Президент Сербии Александр Вучич предположил, что российский лидер Владимир Путин не предлагал 2,5 года провести с ним телефонный разговор, чтобы не ставить... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T02:48

2024-07-22T02:48

2024-07-22T08:21

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БЕЛГРАД, 22 июл – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич предположил, что российский лидер Владимир Путин не предлагал 2,5 года провести с ним телефонный разговор, чтобы не ставить руководство Сербии под угрозу и не усиливать внешнеполитического давления на балканскую страну. В ночь на понедельник в эфире TV Pink глава сербского государства опроверг обвинения политических оппонентов в том, что президент России не хочет с ним разговаривать даже по телефону. При этом он признал, что они не беседовали "уже 2,5 года". "Если бы я завтра захотел разговаривать, президент Путин бы разговаривал. И также если он пожелает. Но, если спросите меня, он учитывает позицию Сербии, и с этой точки зрения президент Путин не хочет запрашивать такой разговор. Хотя смешно звучит, что президент мощной России запрашивает разговор с кем-то (таким), как я, таким образом. Он запросил бы, если бы не думал, что так поставит меня под угрозу, и если бы не понимал, под каким мы давлением находимся", - сказал Вучич. Тут же он напомнил, что провел беседу с Владимиром Зеленским на полях саммита Европейского политического сообщества 18 июля в Великобритании, отметив при этом, что "Зеленский в три раза больше отдает себе отчет", чем многие другие, с кем он "там разговаривал и кого там (на полях саммита - ред.) слушал". По словам президента Сербии, мир "соскальзывает к катастрофе", а его задача сохранить в этих условия свою страну. Ранее Вучич сообщал, что многие европейские политики вжились в роль экс-премьера Великобритании Уинстона Черчилля на прошедшем саммите Европейского политсообщества, но они забыли, как Черчилль делил зоны влияния в Европе с лидером СССР Иосифом Сталиным. По его словам, саммит проходил в формате "НАТО+" и был посвящен укреплению убежденности в необходимости победы Киева в конфликте до той меры, что "вы задаетесь вопросом - куда это все ведет?"

https://ria.ru/20240722/serbiya-1961111212.html

https://ria.ru/20240722/konflikt-1961108489.html

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в мире, сербия, россия, великобритания, александр вучич, владимир путин, владимир зеленский, нато