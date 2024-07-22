https://ria.ru/20240722/serbiya-1961111212.html

Вучич заявил об отсутствии повода для санкций против России

Вучич заявил об отсутствии повода для санкций против России - РИА Новости, 22.07.2024

Вучич заявил об отсутствии повода для санкций против России

Вывод российского миротворческого контингента из Косово и Метохии в 2003 году не является причиной для того, чтобы Сербия сейчас поддержала санкции в отношении... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T02:10

2024-07-22T02:10

2024-07-22T02:34

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БЕЛГРАД, 22 июл – РИА Новости. Вывод российского миротворческого контингента из Косово и Метохии в 2003 году не является причиной для того, чтобы Сербия сейчас поддержала санкции в отношении России, заявил президент Сербии Александр Вучич, добавив, что при этом не понимает до конца причины отзыва военных РФ тогда. Представитель НКО "Центр стратегического анализа" Биляна Шахриманян-Обрадович в эфире TV Pink в ночь на понедельник несколько раз призвала сербского лидера поддержать санкции Запада против РФ, аргументируя это тем, что Россия в 1990-х поддержала международные санкции против Югославии. На это Вучич ответил, что решение об этом тогда в России принимали другие политики. "Но я так до сих пор и не получил, честно говоря, точный ответ на вопрос, почему русские ушли из Косово и Метохии. Они был встречены сербским народом как освободители, а потом произошло то, что они ушли. И чтобы вам ни сказали в объяснение, а я слышал много объяснений, официальных и неофициальных, никогда я до конца так не понял, что на самом деле было причиной", - указал сербский лидер. По его словам, он до сих пор не разобрался, повлияло ли на решение России то, кто тогда был в руководстве страны или геополитические договоренности и взаимные уступки между мировыми державами. "Является ли это причиной для того, чтобы мы сейчас ввели санкции против России, - думаю, что нет. Должны ли мы из-за этого иметь плохие отношения с Украиной. Нет, думаю, что мы должны иметь хорошие отношения с Украиной и со всеми остальными", - указал Вучич. В июне 1999 года российские военные предприняли марш-бросок из Боснии и Герцеговины в Приштину и взяли под контроль военный аэродром Слатина за несколько часов до подхода сил НАТО. Россияне затем участвовали в международной миротворческой миссии в Косово и Метохии до 2003 года, когда принято решение об отзыве российского контингента. Экс-начальник генштаба ВС РФ Анатолий Квашнин называл причиной вывода отсутствие у России интересов на Балканах и финансовые затруднения. В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения СоветаБезопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.

https://ria.ru/20240722/konflikt-1961108489.html

https://ria.ru/20240630/vuchich-1956454844.html

https://ria.ru/20240718/evropa-1960315187.html

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в мире, россия, косово, сербия, александр вучич, анатолий квашнин, нато, оон