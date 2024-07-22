https://ria.ru/20240722/senator-1961239435.html

В Совфеде оценили предвыборную кампанию в США

В Совфеде оценили предвыборную кампанию в США - РИА Новости, 22.07.2024

В Совфеде оценили предвыборную кампанию в США

Выборы президента в США уже фактически закончились победой Дональда Трампа, на данный момент его могут победить только грамотные провокации или фальсификации,... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T15:24

2024-07-22T15:24

2024-07-22T15:35

в мире

сша

америка

дональд трамп

ольга ковитиди

камала харрис

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Выборы президента в США уже фактически закончились победой Дональда Трампа, на данный момент его могут победить только грамотные провокации или фальсификации, выразила мнение в беседе с РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. "Выборы президента США, еще не начавшись, фактически уже закончились победой Дональда Трампа. Политически недосягаемого Трампа сможет победить только хорошо организованная провокация или фальсификация результатов голосования", - сказала Ковитиди. Она также предполагает, что "неотъемлемым атрибутом" этой осени в США станут "горячие митинги и гражданские протесты, так просто в Америке власть не отдают". "Объективно оценивая происходящее, можно предположить, что результаты предстоящих президентских выборов в США определят политический вектор развития всей западной цивилизации. США вступают в новый, абсолютно непредсказуемый период своего развития. Трампу суждено видоизменить затертое до дыр политическое лекало Америки", - резюмировала Ковитиди. Президент США Джо Байден в воскресенье сообщил, что не будет баллотироваться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп заявлял, что победить Харрис ему будет гораздо легче. Президентские выборы в США пройдут в ноябре.

https://ria.ru/20240722/kreml-1961193303.html

https://ria.ru/20240722/bajden-1961232636.html

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в мире, сша, америка, дональд трамп, ольга ковитиди, камала харрис, выборы президента сша — 2024